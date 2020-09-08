噪音汙染嚴重將導致居民生活品質直線下降，桃園市環保局連續3年取締噪音車輛績效獲全國第1，今年打造全台首輛「高噪音偵測照相車」，桃園市環保局噪音管制科長黃伯弘提到，10月起將針對噪音熱區加強取締，保障市民寧靜的生活空間。

桃園市開始推動科技執法後，透過AI、大數據分析等技術協助找出超速或高噪音的違規車輛，取締高噪音車輛部分，環保局106年度告發1576輛、107年度告發1296輛、108年度告發1267輛，2019年起正式導入「聲音偵測照相系統」，一旦偵測到噪音車輛時就會立即拍照，並通知車主到檢，檢測不合格則開罰。

2019年6月至2020年8月底，共執行98場科技執法稽查作業，通知到檢共916輛，實際到檢率43.8％，檢測不合格率8.1％，不合格車主將處1800元至3600元罰鍰。針對不合格率佔不到一成，環保局長呂理德提到，車主多在到場實際檢測前就將原本違規的裝置撤除，導致檢測時違規的項目皆合格，因此環保局特地向中央反映，今年也排除該狀況，等到中央統一宣布時程將會立即執法，預計10月上路，呂理德說，現在民眾沒辦法「耍賴」，將會嚴格執行取締工作，並加強宣導。

黃伯弘提到，今年以「高噪音偵測照相車」結合噪音計及麥克風陣列等科技，便可「馬上抓、馬上測、馬上罰」，開始執行後會針對噪音熱區先行取締，熱區為桃園區、中壢區、八德區及蘆竹區，特別是八德區的介壽路及中華路段。

(中時 )