電商99購物節開打，正式點燃網購下半年戰火。ShopBack除了集結站上400+電商限時現金加碼最高至29%外，更大撒獎勵金，預計發出百萬獎勵金。9月9日當天攜手15家大牌電商，快閃加碼現金回饋翻7倍，要讓大家買得便宜，現金回饋賺得開心。

9月9日當天ShopBack祭出包括Dyson官網5%(原2.5%)；Charles&Keith全站五折起，消費滿額特價單品還可以再享9折，透過ShopBack不分新舊客都能再賺全站9% 現金回饋(原最高新客4%)；OB嚴選99狂歡購物季，一日限定滿1,999元現折199元，透過ShopBack還能再賺最高9％現金回饋(原4.5%)。旅遊電商也搶搭99下單潮，Booking.com推24小時加碼限定，99當天現金回饋至12%(原6%)，再推30家國內精選旅宿2折起；AsiaYo加碼至7%(原3.5%)；Klook最高5.5%(原最高3%)。

ShopBack表示，從9日早上11點開始到下午2點，由綜合型電商搭配美食外送打頭陣，包括：樂天市場、淘寶台灣、udn買東西購物中心、foodpanda；下午2點到5點則由海外一線電商，包括：Selfridges、iHerb、Lookfantastic、MATCHESFASHION，不用靠代購，自己買還能再賺現金回饋；下午5點到9點則由誠品、Charles&Keith搭配foodpanda、UberEats接手，誠品也推出今年最高的現金回饋加碼：最後4小時生活市集、adidas、特力屋、friDay攜手加碼，adidas超殺加碼回饋還能再疊加ShopBack站上折扣碼，滿額立減990元！ShopBack攜手15大電商，閃購馬拉松現金回饋加碼％絕對有感！

看好遊戲式體驗正夯，購物也要解任務，ShopBack App順勢推出「破任務、賺獎勵」的新功能，只要用戶到APP內點選個人帳號，就能找到不同ShopBack任務。99當天，前往指定商家單筆消費滿額，還能拿到50元~200元的獎勵金，最高可得400元獎勵金。預估將在活動期間內發出總價百萬的獎勵金，讓大家一邊購物一邊解任務、賺回饋再加碼領獎勵金。

(科技)