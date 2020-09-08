吳映潔（鬼鬼）8日出席心路基金會公益募款記者會，她提到曾遇到愛心詐騙，相當無奈，當時在路上，突然有人上前詢問希望給他500元去坐車找女兒，她當下沒想太多就掏錢，事後同事才告訴她是詐騙，她笑說：「那個人眼眶含淚，看氣來很急，是演技派。」也呼籲大眾多利用正常的公益捐款管道，不要善心被利用。

鬼鬼正值新專輯宣傳期，在現場，與障礙青年一起製作「好運紙捲筆」，她事後自掏腰包購入6隻愛心筆，「6隻筆代表發片六六大順」。她日前釋出多套亮麗造型，被網友發現左臉上的痣變明顯，她透露左臉頰上的痣，過去有用雷射，事後又長出來，現在有時會用化妝加強痣的存在感，她當初去雷射是因為有人說她左臉頰上的痣代表淫蕩痣，她笑說：「以前真的為這件事苦惱過，後來就轉念，相信自己不要淫亂就好。」

而她除了推出新歌，將參加喜劇《莎姆雷特》演出，她坦言第一次演舞台劇，壓力爆棚，自認是很好的歷練，「以前大家都認為我只能演古靈精怪，這次是演穩重、成熟的角色，沒想過我可以做到。」她今年在台工作滿檔，透露已婉拒大陸真人秀《明星大偵探》邀約，粗估少賺上百萬元。

(中時 )