清華大學8日為2000多名大一新生舉辦新生領航營，校長賀陳弘給了新生「4個1」的建議，包括至少讀好一門功課、做一個旅行、能一個人獨處、與一位討厭的人對話，他希望新生可以試著在大學4年期間，1年完成1件，必能受益，賀陳弘更希望這4件事可以激發新生在4年大學做「大思考」

賀陳弘說，他希望學生能夠「務本」，將學習知識視為大學生涯重要的一環。他說，大學生要學習的面向眾多，只有少數人能夠每一項學科都表現良好，但仍希望大一新生能至少將一門課讀好，「向自己證明，在大學中至少能找到一門自己喜愛的功課。」

賀陳弘同時建議新生離開生長的地方，到遠一點的地方進行較長時間的旅行。賀陳弘也跟新生分享他大學時期騎單車環島的經驗，他說，離開了熟悉的圈子，認識不曾看過的人、碰見不曾遇過的事、看到不曾見過的風景，至今都對他有深刻的影響。

「獨處能夠產生力量。」賀陳弘希望新生能夠練習獨處，一天中找到15分鐘，不開手機、不講電話，只和自己對話。他勉勵新生能在這段時間內和自己相處、認識自己，平復一天的心情、整理思緒，他勉勵新生在大學生涯中經由獨處獲得成長。

此外，賀陳弘認為與同溫層外的人對話，是一件很有價值的事情，建立對話是理解的第一步。賀陳弘說，與討厭的人面對面，看著對方的眼睛交換想法，將帶來不同的體會。

特別的是，今年的清華新生領航營以時下最熱門的脫口秀形式進行。由兩名學生擔任主持人，分別邀請清華大學教務長焦傳金、學務長王俊程、總務長顏東勇、全球長嚴大任上台，透過一問一答且幽默詼諧的方式，談論選課、校園生活、交換學生等新生關注的話題。

(中時 )