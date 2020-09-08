苗栗市66歲林姓老婦日前接到姪子「小均」因積欠地下錢莊30萬遭到逼債，若不還錢就要將其斷手斷腳的line訊息，因此驚慌失措衝往銀行匯款，行員驚覺有異，通報警方前往協助後，發現是詐騙集團老梗，即時阻詐成功。

苗栗警察分局北苗派出所巡佐傅怡光、警員林瑜昇6日接獲銀行行員報案，指稱1名婦人填寫匯款單欲提領30萬元，經關懷詢問卻無法清楚說出匯款用途，疑似遭到詐騙。

警方火速趕往現場，老婦仍不願多談款項用途，只說要做投資，警方並耐心說明詐騙集團慣用模式後，老婦才卸下心防，並驚覺自己中了 詐騙集團假冒親屬、朋友借款的慣用「猜猜我是誰」手法。

待老婦冷靜後向姪子求證，根本沒有積欠甚麼賭債，才恍然大悟。老婦感謝警方及時阻止，沒有掉入詐騙集團所設下的圈套，並保住了辛苦工作的積蓄。

苗栗警察分局長賴銘助表示，民眾在接獲不明來電或簡訊，要求匯款或依指示操作自動提款機時，務必牢記反詐騙「1聽、2掛、3查」3項原則，1聽：聽電話內容、2掛：掛斷電話）、3查：快撥165或110查證，提高警覺才能有效預防被騙。

(中時 )