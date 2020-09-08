半導體暨面板製程供應系統大廠朋億（6613）公布2020年8月合併營收達3.58億元（新台幣，下同），較上月的2.46億元成長45％。累計2020年1至8月合併營收為26.86億元，較去年同期減少6.70％。

朋億表示，8月營收較上月成長，主要受惠大陸半導體、光電等主要客戶加速資本支出投入，不僅高潔淨度化學品供應與分裝系統設備拉貨力道已有明顯提升，並加緊擴建新廠工程施作進度，帶動營收貢獻較上月成長45％之水準，以目前大陸地區主要客戶設備拉貨、工程進度施作需求轉強，再加上半導體、光電等大廠資本支出計畫相繼提升並加速啟動，有望挹注整體營運保持良好動能。

根據國際半導體產業協會(SEMI)最新半導體設備預測報告指出，看好半導體產業加速先進製程競賽、記憶體產業加大投資與大陸大力扶植半導體產業等，兩度上調2021年晶圓廠設備支出金額並預估將突破700億美元之歷史新高水準，其中，大陸地區2020年至2021年仍將穩居全球半導體設備總支出之首。

朋億指出，持續看好半導體產業加速先進製程競賽投入、以及大陸地區半導體自主化趨勢，不僅朋億於大陸、台灣、新加坡皆設立據點就近服務當地主要客戶設備及工程施作，在中美貿易保護主義情勢下，仍具相當競爭利基。

此外，朋億在接單策略上，皆多屬半導體、綠能光電等產業重量級企業，以及獲政府重點扶植企業等客戶訂單，凸顯朋億於產業中具備高度設備品質、優異服務及在手訂單良好品質等。

展望2020年第3季，朋億持審慎保守看法。近期大陸國務院發布最新半導體產業政策，訂出2025年大陸晶片自給率達70％之目標，較2019年大幅成長逾一倍，且加上大陸政府有意加大力道發展第三代半導體產業，顯示大陸半導體產業發展仍具龐大市場商機，有助於創造朋億中長期營運良好發展條件。

此外，朋億對於大陸地區半導體、光電、LED等主要客戶高潔淨度化學品供應與分裝系統設備出貨及工程服務保持良好訂單需求，有望於下半年逐步出貨認列，無疑對整體營運具有中長期良好支撐力道，並持續積極爭取半導體、綠能光電等產業接單契機，推升整體接單表現持續放大，以期挹注未來營運良好表現。

(旺報 )