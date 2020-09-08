誰說只有夏天可以去離島玩水，秋冬也可以偽出國玩一波！今年還沒跟上離島熱潮到也沒關係，深度旅遊電商平台KKday晚鳥好康報你知，除了不用人擠人外，秋天的涼涼海風也較舒爽，更重要的是離島秋日行程更享有最低五折優惠，最「秋」的海島樂園等你來玩耍！

最「秋」澎湖海陸合一燈光節

九月正式登場的澎湖國際海灣燈光節，即將於9月12日開幕！以互動式海洋光樂園，透過燈光結合文化、音樂、科技點亮菊島夜晚！今年特別結合港灣水舞「海陸合一」的燈光秀，搭配高達八公尺高的美人魚主燈，氣勢滂礡之外，更可看見一望無際的海景！每個週末特別加碼邀請超強卡司——伍佰、白安、動力火車等接力演唱，秋冬必拍網美景點，璀璨登場！

2020澎湖燈光節：蓬勃之海。（ 澎湖觀光局提供／黃慧雯台北傳真）

KKday與華信航空合作推出限時優惠——自由行超值選！除了機加酒之外，為了方便旅客安排行程，更推出「機票＋租車」組合套餐，輕鬆省下交通時間，盡情自駕暢玩澎湖，同時還有專人取車服務，簡直超貼心！不論是機加酒，還是機加租車，9月20前訂購最低只要2999元起！帶你體驗另類的秋冬澎湖、大啖鮮美海鮮與光的島嶼帶給人們心中的震撼與悸動！

最「秋」金門私藏網美秘境

過往金門是台灣重要的戰地之一，因此具有豐富的歷史背景與戰爭文化風情，但你可能不知道，金門也有許多網美打卡點，像是號稱「台灣摩洛哥」的沙美老街，走進沙黃色的建築彷彿置身在中東沙漠之中，隨處一拍都充滿異國神秘風情。另外每年十月至十一月初是高粱成熟的季節，這時的金門正好有秋季限定，一整片黃澄澄的「高粱田」，隨風搖曳的高粱在陽光照耀下閃閃舞動的樣子，格外動人，可謂是秋季的金門私藏景點。

金門 網紅聖地沙美摩洛哥。（金門縣政府觀光提供／黃慧雯台北傳真）

最「秋」四季暖洋潛水天堂

如果熱愛潛水的旅人，小琉球和綠島一定是你的天堂！四季暖洋的小琉球和綠島，就算到了秋季，海水也是非常宜人的溫度，更有許多外國人為了避冬而來。小琉球海龜分佈密集、海水清澈，有「玻璃海」美稱，划著獨木舟徜徉在潔淨海域上，一邊欣賞珊瑚礁美景，最能好好享受出海的自由，運氣好的話，還有機會能遇到海龜附上水面打招呼呢！

綠島 體驗水肺潛水。（ KKday提供／黃慧雯台北傳真）

秋冬綠島人潮相對較少，趁此時來場與大海的對話，由專業教練帶領，不會游泳也不用擔心。潛入神秘的海底世界，體驗被大海包圍、與海龜共舞，只聽得到自己的呼吸聲，欣賞讓人為之驚豔的美麗珊瑚礁，絕對讓你永生難忘！

(中時新聞網)