為期4天的亞洲青年論壇8日舉辦閉幕式，前行政院長、長風基金會董事長江宜樺在致詞時表示，亞洲青年論壇最難能可貴的是想像力與友誼，透過想像力才能在面對未來時處變不驚，藉由友誼才能與世界各地的人合作，創造新的價值。

此次的亞洲青年論壇是完全由學生發起、構思、完成的活動，江宜樺跟學生勉勵，他認為在這個論壇中，最重要的兩件事是「想像力」與「友誼」。江宜樺表示，之所以學習想像力，是因為我們生活在一個快速變動的時代。在快速的變動之中，知識的學習固然重要，但是有了想像力，才能在面對未來的時候處變不驚。

江宜樺援引亞里斯多德的「人是群居的動物」來提醒學員友誼與互相理解的重要性。他表示，今天在我們社會所面臨的問題是全球性的，唯有透過跟世界各地不同的人合作，才能在這個過程中，創造新的社會價值，並為整個世代的未來作出積極的貢獻。

清華大學副校長信世昌在致詞中表示，過去一直以來都有一個說法是「立足台灣，放眼世界」，但信世昌認為，必須先擁有國際化的視野，才能夠真的看見台灣。所以他認為應該是「立足世界，放眼台灣」，在溝通與了解對方的想法的過程中，才能理解彼此的認同與訴求。

亞洲青年論壇總召黃冠瑜在代表學生致詞時表示，由於工作人員分散在全國各地，加上疫情的關係，幾乎所有的會前討論與籌備工作，都是在線上會議中完成的。黃冠瑜表示，這是他大學生涯所舉辦的最後一個活動，他也鼓勵參加活動的學員跳出舒適圈，勇於挑戰自己。

第1屆亞洲青年論壇於 9月5至8日舉辦，8日則是亞洲青年論壇的閉幕式，此次亞洲青年論壇共有78名參與者，其中包括52名台灣學生（不包含工作人員）以及26名外國學生，外國學生分別來自美國、越南、瓜地馬拉、馬來西亞 印尼、菲律賓、祕魯、德國、厄瓜多、俄國等10個國家，相當多元。

(中時 )