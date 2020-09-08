中華航空公司前座艙長牟孝儀向空姐吸金遭起訴，2018年間巧遇1名被害空姐張念琪，被張女追著討債，手被拉扯受傷，因此告張女傷害。台北地院審理時，張女稱牟見她就跑，還跑到嘴唇發黑，不得已才會拉牟的手，法官認為牟是因甩手掙脫受傷，張女無傷害犯意，判她無罪，可上訴。

本名牟明哲的牟孝儀，被控以投資外幣為由，向多名空姐吸金，金額至少上千萬，不僅遭檢方依違反銀行法起訴牟男及其前妻陳學敏等人，還被許多被害空姐追債。

張女2018年4月26日下午3時許，在台北市大安區某診所巧遇牟孝儀，遂上前商討債務，牟見狀請妻子報警，後在警方協調下離開搭計程車離開。張女擔心牟之後又避不見面，見牟因塞車無法前行，下車改步行，遂尾隨在後。

牟見狀加快腳步，張女則追上前拉住牟孝儀的手，拉扯間造成牟的手部受傷，牟因此控告傷害，台北地檢署並將張女起訴。

北院審理時，張女否認傷害，稱牟孝儀欠她錢，看到她就跑，她只好追過去，當天追逐這麼長時間，她看到牟跑到嘴唇發黑，所以要牟坐下來休息、好好談，基於無奈才會拉牟的手。

法官勘驗監視器畫面，發現張女拉住牟孝儀的手時，牟企圖甩手掙脫，因此受傷，而牟的體型比較壯碩，張女根本無法控制牟的行動，遂認定張女沒有傷害犯意，判她無罪。

(中時 )