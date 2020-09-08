三聯式發票 明年起停用 19:212020/09/08 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 財政部。圖／林昱均攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部指出，因應「統一發票使用辦法第32條」規定，我國自明年1月起將不再使用舊式的三聯式發票（電子計算機統一發票），業者必須改用電子、二聯式、收銀機、手開發票等類型。 所謂舊式的三聯式實體紙本發票即為電子計算機統一發票，銷售的廠商在電腦系統開立發票後，列印出紙本交給買受人，一聯為申報用、而買賣雙方各持有一聯，目前適用的企業多為旅宿業者、車商等。 (工商 ) #三聯 #發票 #統一發票 #財政部 #停用 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 充電樁結合超商 明年擬建置500站 04:102020/09/08 財經焦點 疫情無阻 東奧明年鐵定登場 04:102020/09/08 運動天地 美軍大楊油庫動工 明年２月開放 04:102020/09/08 地方新聞 8月對陸、美出口 雙創新高 04:102020/09/08 財經要聞 三大電子書商 業績疫起翻倍 04:102020/09/08 產業．科技 營收快報 華立8月、前八月 雙創新高 04:102020/09/08 證券．權證 放寬限制！ 日本今起允許台灣等5地長期駐日人員入境 17:112020/09/08 國際 《造紙股》榮成8月營運持穩 Q4旺季樂觀 11:422020/09/08 財經 《業績-生醫》ABC-KY8月營收闖高 前8月超車去年度 15:062020/09/08 財經 新北坪林「三重好禮加碼送」倒數衝刺 16:392020/09/08 生活 財經熱門新聞 電信三雄再戰4G 499雙飽 - 財經要聞 - 工商時報 雅迪登台 電動機車進入戰國時代 - 財經要聞 - 工商時報 疫苗上市 美股就玩完了？大咖外資給了驚天答案 - 財經 興富發建設再度大手筆搶地！豪擲25億元買下桃園中路2,327坪土地 - 財經 若「3天規則」生效 華爾街分析師：美股今晚不妙 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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