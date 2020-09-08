財政部指出，因應「統一發票使用辦法第32條」規定，我國自明年1月起將不再使用舊式的三聯式發票（電子計算機統一發票），業者必須改用電子、二聯式、收銀機、手開發票等類型。

所謂舊式的三聯式實體紙本發票即為電子計算機統一發票，銷售的廠商在電腦系統開立發票後，列印出紙本交給買受人，一聯為申報用、而買賣雙方各持有一聯，目前適用的企業多為旅宿業者、車商等。

(工商 )