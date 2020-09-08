陽光國小校園內有座72年三合院老宅，創校時決定保存，但21年來漸漸老舊，校方於是找來專業人員展開美感環境再造，將老宅修舊如舊，恢復原來古樸的樣貌，各領域教師進駐後規畫相應特色課程，讓三合院成為教室，院前廣場成為遊樂場，今年獲教育部美感再造計畫特優，從全台學校中脫穎而出名列全國前3。

市長林智堅8日走訪陽光國小，親自體驗這座三合院教室，跟學生們一同上了一堂台語小教室，還隨著課程當場變身小智老師，跟小朋友們解釋「四角兩面、六尺七面」就是手帕，平時可以「拿來擦臉」。

「和記憶中住的三合院一樣，好熟悉。」林智堅表示，陽光國小三合院改造完成了孩子的願望，廣場前空間重整，讓孩子可以在古色古香的三合院上課，在寬廣的院前廣場奔跑，在竹編廊道探索生態，他肯定學校完整保留了這充滿回憶與歷史的建築，不管是手做或鄉土教育課程，三合院都是一個非常適合的空間。

陽光國小校長吳淑雯表示，陽光三合院再造計畫由林志成建築師擔任顧問，與學生共同討論、實作。三合院修建採修舊如舊，回復成原有古樸的模樣，甚至還邀請原屋主阿嬤與小朋友說故事，除保留、改造三合院，更將一旁的香蕉廣場打造成專屬孩子的遊戲場，孩子們都喜歡穿梭在院子，就像在自己家一樣自在。

(中時 )