美和科大8日帶百名逾6旬長輩到大鵬灣體驗各式水上設施，當中還安排長輩騎水上摩托車，讓他們了解到「玩」不是年輕人的專利。（謝佳潾攝）

美和科大8日帶百名逾6旬長輩到大鵬灣體驗各式水上設施，當中還安排長輩騎水上摩托車，讓他們了解到「玩」不是年輕人的專利。（謝佳潾攝）

美和科大8日帶百名逾6旬長輩到大鵬灣體驗各式水上設施。（謝佳潾攝）

美和科大8日帶百名逾6旬長輩到大鵬灣體驗各式水上設施。（謝佳潾攝）

美和科大8日帶百名逾6旬長輩到大鵬灣體驗各式水上設施。（謝佳潾攝）

美和科大以「銀髮樂活」為學校發展特色，近期承諾長輩若平均每日走路破8000步就出遊，而百名長輩聽聞後8日以破萬步的好成績「領獎」，不僅到大鵬灣體驗各式水上活動，還騎水上摩托車證明「玩」不是年輕人的專利。

美和科大指出，大學生的暑期到了尾聲，但銀髮族的暑期活動才正要開始，在與成功大學合作開發設計雲端智慧運動手環後，便不斷地督促他們要運動，但從中發現，「自主運動勝過被動要求」，因此便以出遊為獎勵鼓勵他們運動，若平均每日走路破8000步，將帶他們到大鵬灣玩。

「不要小看長輩的能耐，他們不輸年輕人。」副教授蔡永川說，自從獎勵消息釋出後，長輩們的運動習慣變得積極又主動，且還會看著智慧手錶所計算的步數互相叮嚀，因此到最後他們不僅達標，還超過門檻平均每日走萬步，有的甚至走到1萬2000步。

為此，美和科大履行承諾，帶百名長輩到大鵬灣體驗各式水上活動，而長輩們雖各個超過65歲，但是玩起來也不輸年輕人瘋狂，他們除了體驗開船、獨木舟外，還在教練的協助下騎水上摩托車，向大家宣告「玩不是年輕人的專利」。

「我們都好年輕！」長輩們說，體驗水上活動時，雖一開始坎坷不安，到最後欲罷不能，很謝謝美和科大教導他們用正確的方式運動，大家預約明年要挑戰單車環島。

(中時 )