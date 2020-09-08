周星馳孤身一人現身機場，身旁沒有保鏢或助理陪同。(取自微博)

星爺周星馳感情世界神秘。(本報系資料照)

「星爺」周星馳近年退居幕後，鮮少公開露面，不過現年58歲的他，近日就被網友捕獲現身大陸某機場，身邊沒有任何保鏢或助理陪同，低調身影引發網友熱議。

大陸網友近日捕獲野生的星爺現身機場，照片中只見滿頭白髮的周星馳，戴著口罩打扮休閒，提著隨身物品準備排隊過海關，身旁更無保鏢或助理陪同，宛如普通人的低調行徑引發網友熱議「他的保鏢去哪了」、「想想總覺得他太孤獨了」、「一般厲害的人都低調」、「不應該是有10幾個保安圍著，一路推著，喊著讓開讓開嗎、」、「這才是巨星」。

曾被美國《人物》雜誌評為全世界最有趣男星的周星馳，2008年退居幕後，一連執導《長江7號》、《西遊•降魔篇》、《美人魚》都在票房上舉得極大成功，也是大陸影史上票房最高的導演。

而周星馳的感情世界神秘，早前才被香港資深記者「娛記朱皮」爆料與朱茵分手主因，竟是因想帶著朱茵移民加拿大失敗，才黯然分手，還說若當年周星馳移民成功，可能早與朱茵兒孫滿堂。對此爆料，雙方當事人至今未有回應。

(中時新聞網)