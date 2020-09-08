前高雄市長韓國瑜遭罷免後，一舉一動都受到外界的注目。對於外界頻頻猜測韓國瑜未來動向，有挺韓粉專發現，其中有許多媒體和綠營側翼在帶風向，並希望大家不要隨之起舞，這些事情只有韓國瑜自己說了算，並表示尊重韓的決定，只聽韓國瑜的。

臉書粉專「韓黑父母不崩潰」今(8日)表示，昨天有唯恐天下不亂的媒體報導韓市長要參選台北市長，接下來綠營側翼開始狂帶風向，到處在新聞及社團反串支持韓市長選台北市長！「還有新聞報導指出，國民黨中執委要提案徵召韓市長參加2024總統大選，甚至有有人說韓市長明年一定選黨主席。」

該粉專拿出以前PO過的一張圖指出，「不管韓市長在什麼地方什麼位置，我們永遠支持他並尊重他的所有決定！」不管名嘴、媒體還有側翼如何帶風向，希望大家不要隨之起舞，一切都是韓國瑜說了算 ，沒有人可以取代韓國瑜，更沒有任何一個人可以代替韓國瑜發言！

該粉專也呼籲：大家不用替韓市長下指導棋，相信以他的智慧，會做出最適合他的決定，我們就是繼續在中華民國等他！

其他網友則留言回應，「又想轉移焦點，大家就會忘了瘦肉精的爭議了」、「永遠挺韓不離不棄，期待韓總的穿雲箭」、「韓家軍們，永遠支持韓國瑜」。

#永遠尊重並支持韓市長的決定 昨天有唯恐天下不亂的媒體報導韓市長要參選台北市長，接下來綠營側翼開始狂帶風向，到處在新聞及社團反串支持韓市長選台北市長！！ ... 由韓黑父母不崩潰發佈於 2020年9月7日 星期一

(中時新聞網)