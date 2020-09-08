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凱擘大寬頻「HD148高畫質A、B雙套餐」，每月只要148元就能收看超過30台國內外優質熱門頻道，9月推薦亞洲旅遊台（第223台）全新節目《城市的100個發現》，每周六晚上9點，跟著暢銷作家謝哲青和美食部落客胡文華的腳步，細細品味每個城市獨特的文化及風采，從建築窺探歷史變遷，挖掘在地特色小吃，為觀眾揭露台灣鮮為人知的過往。

喜歡韓綜的朋友記得鎖定tvN（第211台），9月22日起每周二晚上11點播出的《窮遊豪華團-韓國篇》，節目將為精打細算又想奢侈的旅人們，策畫CP值最高的豪華之旅。女性專屬EVE頻道（第218台）推出《克莉絲汀娜好居家》，9月10日起每周四晚上9點，一起見證克莉絲汀娜將老舊房屋，重新打造成時尚絕美好屋。

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即日起，新申辦1G光纖上網指定方案，即可以月付999元起優惠價享有1G超高速光纖上網及免費升級WiFi 6服務。現在申辦立刻升級A1 Box及藍牙聲控遙控器，還能把Google Nest Mini智慧音箱帶回家；再送機上盒myVideo豪華月租2年看到飽，及MyMusic音樂曲庫3個月免費暢聽；9月30日前新申辦再享振興優惠，限時加碼送momo紅利金2,000元。

(科技)