聖暉工程（5536）公布2020年8月合併營收達11.62億元（新台幣，下同），較去年同期的8.66億元成長34.21％。累計2020年1至8月合併營收為新台幣91.51億元，並較去年同期成長10.85％。

聖暉表示，受惠半導體、生技醫療等主要客戶持續投入資本支出擴建需求暢旺，帶動無塵室工程施作保持良好進度，再加上電子零組件、食品等產業積極朝台灣、東南亞地區分散產能步伐不變，亦同步帶動機電工程認列進度，挹注集團單月營收表現已連續3月保持年成長力道，8月營收更創歷年同期次高記錄。

聖暉表示，看好半導體產業持續加大資本支出投入先進製程擴建，以及全球電子、製造業、一般民生產業為加速分散產能、供應鏈管理等，不僅將眼光瞄準台灣、東南亞地區，政府也持續加大支持產能分散計畫，創造聖暉良好業務發展環境。

展望2020年第3季，聖暉因疫情因素持謹慎觀察看法。台商回流與全球供應鏈加速重組，加大台灣、東南亞地區擴建投資仍係未來營運亮點，隨著大陸地區加大扶植半導體自主化趨勢明確，有望帶動工程案件、水氣化供應系統需求穩步回升，並持續擴大集團整體接單表現，聖暉將持續關注新冠肺炎疫情走向，發揮多產業、多區域、多工種等布局策略，有望持續創造集團整體營運正面挹注。

(旺報 )