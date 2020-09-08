為解決農地工廠問題，經濟部在「工廠管理輔導法」做出相關措施，針對「非屬低污染之既有未登記工廠」，考量其存續期間對居民就業與地方經濟之影響，經濟部已於2日發布處理原則，提供各主管機關辦理法源依據，讓地方主管機關應訂定輔導期限，輔導業者轉型、遷廠或關廠。

經濟部表示，致力於杜絕農地違法使用，已於「工廠管理輔導法」第28條之1規定，優先就新增未登記工廠依法執行相關措施，針對2016年5月20日以後新增的未登記工廠，地方主管機關應予以斷水、斷電；針對2016年5月19日前，非屬低污染的既有未登記工廠，也採取「全面納管，就地輔導」策略，對於既有未登記工廠違規情節及對周圍環境影響程度輕重差別，予以分級、分類處理。

經濟部指出，這項原則規定地方主管機關應於2021年3月19日前，以書面通知轄區內符合適用對象的業者，提出轉型、遷廠或關廠計畫，並申請核定輔導期限，地方主管機關再依據業者所提計畫視個案情形，核定輔導期限2至4年，若有正當理由者，至多得申請展延2年，也就是最長可達6年，若拒不配合者，予以斷水、斷電及拆除。

(工商 )