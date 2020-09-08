火氣音樂當家玉女歌手鄭宜農，繼先前從直播延伸的「校外暑修Summer Vacation」主題巡迴票券秒殺，台北加場女巫店也瞬間完售，昨日（9/7）再公布2020年底將舉辦大型專場巡迴演出「井之聲 #AcousticTour」，將分別在11/7高雄SPERO、11/14台中Legacy、11/15台北Legacy北中高三地開唱，演出票券皆於本週四（9/10）於iNDIEVOX開賣。

鄭宜農上週末甫結束「校外暑修Summer Vacation」台中場與網紅Youtuber團體「反正我很閒」的對談，兩人大聊頻道爆紅前的回憶：「以前雖然都不知道在瞎忙什麼，影片超級少人看，可是我們還是一直在做，不知道為什麼就覺得這樣超級浪漫！」鄭宜農也自嘲以前是乖乖牌呆女，分享自己長大放下偶包的過程，雙方還透露彼此第一次見面是約在麻辣火鍋店吃豆腐，讓台下觀眾笑翻。

鄭宜農唱到自己的樂團「猛虎巧克力」的歌曲〈給奇怪的你〉幾度哽咽，感性說到以前根本沒想到自己可以走到現在，會持續努力保持自己的狀態，希望可以一直見到大家。她也很謝謝樂迷一直以來熱情的支持，從今年年初在家直播的「家裡的小巡迴」，意外聚集了「一年Ｍ班」的成員，接著「校外暑修Summer Vacation」透過實體與線上同步演出的形式，與多個嘉賓對談，一路延伸至即將開賣的年底專場巡迴，一步步將心中的藍圖完整傳遞給樂迷。

主辦單位火氣音樂也透露，本次鄭宜農「井之聲 #AcousticTour」專場巡迴將以全新的不插電編制進行，重新翻玩自己的音樂，並預計邀請華麗的樂手陣容，更將有創新、特殊的舞台設計，希望不管是在意念上或實體上，都能建構出一個有機的思考空間，讓觀眾可以在這個空間裡放心地觀看、思考、分享，一起進入她的音樂星球裡感受世界。

鄭宜農即將舉辦「井之聲 #AcousticTour」專場巡迴。（火氣音樂提供）

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