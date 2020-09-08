基隆外木山情人湖知名景點「老鷹岩」，可以居高臨下的鳥瞰整片北海岸，吸引大批網美、網帥蜂擁而至，跨過護欄危險拍照。（北觀處提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆外木山情人湖知名景點「老鷹岩」，可以居高臨下的鳥瞰整片北海岸，吸引大批網美、網帥蜂擁而至，跨過護欄危險拍照。（北觀處提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆外木山情人湖知名景點「老鷹岩」，可以居高臨下的鳥瞰整片北海岸，吸引大批網美、網帥蜂擁而至，跨過護欄危險拍照。（北觀處提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市外木山情人湖風景區，因為有一大一小的湖泊相鄰，似情人相依而得名，除了有橫跨湖面的吊橋，在園區內更有豐富的原始森林，旅客在順著步道爬到山頂後，便可以在面對大武崙沙灘一側的懸崖發現知名景點「老鷹岩」，從岩石上可以居高臨下的鳥瞰整片北海岸，更吸引大批網美、網帥蜂擁而至，爬過護欄懸空拍照，令旁人看得膽戰心驚。

北觀處副處長金玉珍指出，自從老鷹岩爆紅，不少遊客為了跟風，無視警告牌示、跨越欄杆、懸空自拍，所以北觀處為保護民眾安危，將原本圍在老鷹岩旁地繩索，改成特製加高的鐵製柵欄，但沒想到民眾仍不顧性命地跨越，她強調，岩石位於山坡邊緣，下方就緊臨懸崖，地勢非常的傾斜，穩穩坐在石頭上沒有問題，但只萬一稍有不慎跌倒或沒站穩腳步，就很容易發生意外。

市議員張秉鈞表示，情人湖是基隆的必訪景點，老鷹岩更是打卡熱點，只要一個角度，就可以觀看整片外木山壯闊的海景，因此不少遊客寧願冒險，也要拍到美照，他指出，老鷹岩等懸崖邊的岩石較脆弱、容易崩毀，並且地勢較高，若稍有不慎失足墜崖後果不堪設想，他呼籲民眾，千萬不要因為一時的衝動，讓家人及身旁好友難過。

金玉珍表示，民眾外出旅遊還是須以安全為第一，在跟風拍照時，也要看到美麗背後的真相，不少吸引人的景點，實際上都暗藏危機，並且自從國家賠償法第3調於去年12月18日正式修正後，旅客在山域、水域等自然公物休憩時，若管理機關已有設置警告，但民眾仍堅持從事危險活動，政府將不再負責國賠責任，她說，「生命誠可貴」希望民眾不要以身涉險。

(中時 )