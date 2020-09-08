雲林縣議會前祕書長張耀文，未依規定處理廢棄物汙泥，二審被判2年2月徒刑，經上訴被最高法院駁回，判決確定。監委蔡崇義、葉宜津調查發現，身兼富仕得環保公司股東的張耀文，為獲取股東分紅，遂行不當請託關說，掩護該公司持續傾倒廢棄物，提案彈劾張耀文，今天審查會以13票全數通過，全案移送懲戒法院審理。

雲林縣前議員李建志、翁水上、前議會祕書長張耀文，共同投資經營富仕得環保公司，卻未依規定處理廢棄物汙泥，二審判李建志8年、翁水上與張耀文各判2年2月徒刑，經上訴遭最高法院駁回，判刑確定。

監委蔡崇義、葉宜津表示，張耀文於任職雲林縣議會秘書長期間，身兼富仕得公司的股東，應知道富仕得公司為收受一般事業廢棄物後，加以處理的民營廢棄物處理機構，除賺取合法處理費用外，尚有配合政府機關執行環保政策的功能及社會責任，然而卻未依廢棄物處理許可文件內容處理廢棄物，涉犯非法傾倒廢棄物。

蔡崇義、葉宜津指出，張耀文僅為獲取股東分紅利益之動機與目的，在得知富仕得公司將遭雲林縣政府廢止處理許可證後，特地北上向環保署遂行不當請託、關說，使得富仕得公司持續非法傾倒廢棄物，繼續牟取不法利益，誠屬不該。

(中時 )