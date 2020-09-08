近年全民瘋馬拉松，大大小小頂著烈陽跑跑跑，而弘道老人福利基金會不甘長輩沒得跑，將辦「類路跑」喚醒大家對長輩預防憂鬱的重視。（謝佳潾攝）

近年全民瘋馬拉松，大大小小頂著烈陽跑跑跑，而弘道老人福利基金會不甘長輩沒得跑，將辦「類路跑」喚醒大家對長輩預防憂鬱的重視。（謝佳潾攝）

近年全民瘋馬拉松，大大小小頂著烈陽跑跑跑，而弘道老人福利基金會不甘長輩沒得跑，排除一切困難將在11月14日舉辦千人健行，無年齡限制走完全場也有達陣獎牌，盼藉「類路跑」喚醒大家對長輩預防憂鬱的重視。

弘道屏東服務處指出，近年大家瘋路跑的程度，從各大賽事報名秒殺就可看出端倪，而每每見到參賽者揮灑汗水時，也能想知他們多有自信心，其實長輩也能如此，只是欠缺適合的活動，他們只是不太能跑，但還能走。

「走出去就是預防憂鬱的第一步。」處長陳峙瑋說，弘道長年針對長輩推動預防憂鬱計畫，他們發現，獨居長者患憂鬱的機率偏高，走不出家門、沒有社交能力是主因，所以在想方設法後決定導入路跑概念，舉辦類路跑的千人健行讓長輩走出去。

他說，「類路跑」的模式與一般路跑健康族相似，最大差別在於，即使是用走的走完全程也有達陣獎牌，因這會讓長輩有參賽榮譽感，此外還有摸獎，但最大獎不是卡拉OK組而是渡假村雙人招待券，弘道不要長輩老在家，出門散心才是養生之道。

他笑說，去年首次舉辦反應熱烈，抽中大獎的阿嬤還拿著郵輪船票揪團玩日本，不料今年遇上疫情，募款、報名都受衝擊，但弘道仍會排除萬難舉辦活動，也請民眾安心報名來玩，在林後四林平地森林公園既空曠又安全。

(中時 )