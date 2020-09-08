新冠病毒疫情影響全球經貿市場，經濟部國際貿易局、外貿協會與台灣連鎖加盟促進協會特於今(8)日辦理「連鎖餐飲亞太高峰會」，透過跨國經驗分享，提供台灣及海外連鎖餐飲業者亞太地區國家最新產業趨勢及新興商機。

本次高峰會現場逾80人與會，出席踴躍，更透過直播平台中英文雙語線上直播，吸引超過2000人次線上觀看，促進亞太連鎖餐飲產業交流，也增強台灣連鎖品牌國際形象及曝光度。

「連鎖餐飲亞太高峰會」邀請亞太地區連鎖餐飲產業重要代表，包括世界連鎖加盟年會常駐代表暨菲律賓連鎖加盟協會榮譽主席Samie Lim、韓國加盟協會總幹事Ho Jin Park及馬來西亞連鎖協會理事Datuk Henry Yip Choong Hung，分享各國市場現況與未來商機，更特別邀請重仁塾創辦人徐重仁塾長進行專題演講及經驗交流。

外貿協會副秘書長王熙蒙指出，台灣連鎖總部約有3000家，總店舖數達15萬個，已有155個品牌輸出海外、其中8成是茶飲品牌，這波疫情帶動宅經濟以及外送商機的蓬勃發展，貿協在疫情下在台灣經貿網設置連鎖加盟專區、辦理潛在買主推介會及媒合會等作法，持續協助加盟業者佈局國際市場。

經濟部國際貿易局副局長李冠志指出，財政部甫公布八月份進出口數字，較去年都有超過8％的成長，可見國內工商活動及服務業市場的經營已有起色，貿易局和外貿協會過去三年辦理台灣形象展，塑造台灣美食的形象、帶動台灣連鎖加盟產業、連鎖品牌發展和原物料的出口，政府因應疫情，協助業者數位行銷，推出免費數位課程及輔導，希望業者運用數位科技建立新的經營模式，持續帶動連鎖餐飲向海外輸出，歡迎業者多加利用。

重仁塾塾長徐重仁有「台灣流通教父」之稱，曾帶領台灣兩次的「流通革命」：主導創設7-ELEVEN，打造成台灣規模最大的零售業，進入全聯後，打造創新型態的超市購物環境，在在改變了我們的生活模式。徐重仁表示，疫情轉變了商業模式，虛實整合是未來趨勢；所有的零售業就是一個進化論，業者也要持續創造新的商業模式、延伸附加價值來滿足不斷變化的消費者需求。

台灣連鎖加盟促進協會理事長同時也是東東餐飲集團董事長李日東，在臺灣連鎖餐飲業有超過27年的經驗，李日東分享，因應防疫政策消費者在用餐習慣上有很大的改變，傾向外帶或外送，「宅經濟」及「隨經濟（隨時、隨地、隨支付)」成了各行各業的新戰場。因此，東東餐飲集團旗下的頂級海鮮餐廳頂鮮，就創新結合電商通路，讓頂級精緻的美味也可以在家享用，在疫情期間電商通路的業績也節節升高。

馬來西亞連鎖協會理事Datuk Henry Yip指出，亞洲消費者在疫情後改變的新飲食習慣，就是「在家用餐」。疫情後在家用餐的比例從30％上升至62％，因此馬來西亞餐飲業者也積極拓展外賣服務、開發冷凍商品、自煮的DIY食材包等，搶攻市場商機。

世界連鎖加盟年會常駐代表暨菲律賓連鎖加盟協會榮譽主席Samie Lim表示，菲律賓疫情尚未趨緩，多數企業實施在家工作、輪流上班，他自己已有數月沒有出家門。今天也利用視訊會議直播，跟大家分享菲律賓餐飲業者嚴格執行防疫、維持食品衛生，也用創意塑造更多的餐飲需求，例如在家DIY的各式組合、e-party、e-wedding等等創意行銷方案。

韓國加盟協會總幹事Ho Jin Park分享，韓國除了餐廳外帶外送之外，也大量應用人工智慧(AI)、大數據在連鎖餐飲產業，例如在店面設置點餐POS機、無人商店，或以機器人擔任服務生或備餐人員，以及智慧工廠、智慧物流等，大量減少人與人接觸的比例，利用智慧科技發展產業，不僅在此波疫情之下迅速調整因應，也是未來餐飲產業發展的趨勢。

(旺報 )