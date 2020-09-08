事業版圖橫跨兩岸的康軒文教集團董事長李萬吉，遭爆料5日從大陸返台後，未遵守14天居家檢疫規定，擅自外出運動、騎腳踏車，昨還大剌剌進到公司開會；對此新北市衛生局證實，李萬吉居家檢疫期間外出，將依違反《傳染病防治法》開罰，罰鍰金額10萬至100萬元不等。

據了解，61歲李萬吉熱愛運動，創立全台最大的康軒文教集團，因業務需求經常往返兩岸，上周從大陸返台後，本該居家檢疫至19日止，卻擅自外出、運動甚至赴位在新店區的公司開會，如今不顧居家檢疫規定外出，恐面臨百萬罰鍰。

康軒集團的前身為康和出版公司，由李萬吉為投入1989年國中藝能科教科書開放民編本而於1988年所創辦，但當康和略具規模後，因與其他企業重名，而於1999年合併更名為康軒文教事業。

之後歷經1991年國小藝能科、1996年國小學科、2002年國中學科的逐步開放，康軒無役不與，因此員工常戲稱，康軒的發展史，約略就是一部台灣教科書開放史。

康軒從國中小教科書起家，在2001年時李萬吉感於台灣的政策環境對教科書產業不利，再加上出生人口的快速減少，為求企業的長遠發展，從專只出版國中小教科書，開始出版幼教教材、創辦康橋國際學校，並於2002年赴大陸發展出版及興辦學校，時至今日，康軒的國中小教科書穩居台灣龍頭地位。

對岸南京康軒幼教教材也已成為大陸的領導品牌，其營收預計2019年便可超越台灣康軒；而康橋系列國際學校更是兩岸相當知名且一席難求。目前台灣康橋已有秀岡、青山、新竹、林口、康軒及內湖等六個校區；大陸康橋則有昆山、西安曲江、合肥、盛澤等四個校區。

(中時 )