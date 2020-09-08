金元萱51歲仍凍齡有術。(圖／翻攝自金元萱IG)

有「韓國瑪丹娜」之稱的性感女星金元萱(金完宣)，曾來台發展，是張菲節目《龍兄虎弟》常客，更和菲哥傳出緋聞，雖然現已鮮少在台灣亮相，仍持續在韓國活動中，51歲的她凍齡有術，身材依舊火辣。

張菲2年前開設全新節目《綜藝菲常讚》時，金元萱為了力挺，時隔7年再來台擔任嘉賓，緋聞舊情再次成為話題，張菲也透露當年在追求階段時，本想透過請喝酒，展現自己的man power，沒想到金元萱酒量超好不會醉，他卻喝到食道灼傷，住院一個星期，這讓金元萱聽了好心疼。

現在韓國發展的金元萱，除了持續發行專輯外，也會上電視節目，51歲的她保養得宜，身材依舊火辣，狀態保持極佳，比起時下女偶像絲毫不遜色。目前單身的她，年初上SBS節目時透露，「活到現在做得最好的事情，就是沒有結婚。」

她解釋不是結婚不好，但她不是結婚就可以過得很好的人，年輕時覺得可以做到，但現在覺得不結婚也不錯，「如果結的話，有可能給對方帶來不愉快。」她也被問到上一段戀情已經是10年前了，而她似乎也關上心門，覺得戀愛不適合她，現在的生活很好，「如果談感情就連休假也不能好好休息，她沒信心這樣做」。

(中時新聞網)