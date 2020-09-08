台中市義警南屯中隊舉辦「109年度推動警勤工作及表揚績優義警人員聯誼活動大會」，副市長陳子敬代表市長盧秀燕頒發市長獎表揚績優義警人員蕭福仁等8人，警察局主秘許慶豐加頒「義警服務屆滿70歲退休義警人員紀念品」，感謝退休義警人員，為社會治安維護工作無私的犧牲奉獻精神。

警察局表示，盧秀燕就職以來，台中市獲評「2020年幸福城市」第2名，今年1至6月全般刑案、暴力犯罪、竊盜犯罪、詐欺犯罪等案件犯罪率臺中市均為六都最低，其中全般刑案較去年同期減少1153件，暴力犯罪減少18件，破獲率更分別達到92.55％與104.55％。

治安績效方面也繳出漂亮的成績單，2016至2019年肅槍工作、2019年「掃黑工作專案」、2016至2019年打詐工作及2018、2019年緝毒安居專案等績效均名列六都第一，台中市各項治安表現優異，榮獲民眾肯定。

陳子敬表示，台中市的治安這幾年來在六都表現上均名列前茅，而南屯地區的治安、居安環境，在本市整體滿意度上得到市民的肯定，除感謝第四分局全體員警的努力，更感謝義警人員對治安工作辛勞的付出，使南屯地區的治安都保持著平穩狀態。

他相信南屯區居民都能夠感同身受，期望第四分局及義警人員能夠再接再厲，多為社會盡一份心力，共同為南屯區的治安而努力。

(中時 )