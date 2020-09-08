「檢舉魔人」惹人怨，連名律師都受不了！前319槍擊案承辦檢察官、知名律師王森榮，因不滿開車時2度遭「檢舉魔人」檢舉交通違規，罕見地以《道路交通管理處罰條例》賦予民眾舉發違規，已違反憲法保障人民隱私權、且違反比例原則，向高雄地院提起行政訴訟，請求台南市交通局撤銷2份交通違規裁決書。

王森榮是中央警大碩士，司法官第36期結業，曾任前副總統連戰隨扈，曾任職台南地檢署10多年，偵辦過前立委廖福本賣奇美假股票案，衝到立法院搜索，也承辦過319槍擊案，後來調任高雄地檢署，在2010年辭職轉任律師。

王森榮今年2年28日開車行經高雄市國道一號北上楠梓旗楠路出口處時，因轉彎未依號誌指示行駛，遭民眾錄影後檢舉交通違規，被裁罰600元並記違規點數1點；5月4日他行經高雄市苓雅區三多一路與建軍路交叉路，未打方向燈又遭民眾錄影檢舉違規，被裁罰1200元。王雖向高市警局申訴，警方依台南市交通局裁決書認違規屬實，仍予裁罰。王認為權益受損，提起行政訴訟。

王森榮認為，《道路交通管理處罰條例》賦予民眾檢舉違規，牴觸憲法保障人民「隱私權」及「比例原則」，已違憲侵害人民權益，且違反聯合國《公民與政治權利國際公約》規定。

他強調，警方舉發交通違規有嚴格規定，包括執勤地點、項目應事先經主管核定，非經主官核准，不得以「便衣執勤」，而如員警以「固定式」科學儀器採證違規時，應每3個月於警察局網站公布其設置地點，如有異動並隨時更新公布，且若以照相採證時，應著制服於明顯處所公開執法，並將違規要件完整攝入。

但《道路交通管理處罰條例》竟賦予非執法單位之一般民眾，可自行以非經精密檢驗之設備，如智慧型手機拍照或錄影方式，無時無刻、無處不可的對周遭民眾進行蒐證及檢舉。換言之，任何人均可行執法單位採證之事，卻勿須受有執法單位所受限制，形成法秩序矛盾，亦讓憲法規範保障人民公共場域基本權利、隱私權之意旨蕩然無存。

他認為，《道路交通管理處罰條例》立法目的是欲追求於警力有限情況下，藉由民眾透過適當管道檢舉，以舒緩警察負荷，但結果卻造成民眾常態性之檢舉，甚至於將其視為營利管道而牟私利，也因警方接獲民眾檢舉，即有舉發義務，而無任何裁量餘地，反而造成警察沉重負擔，顯與立法目的背道而馳，並衍生社會之紛爭與不和諧。該規定已違反憲法第23條「比例原則」，屬違憲之法令，因此提起行政訴訟救濟。

(中時 )