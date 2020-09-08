桃園區經國國中2隻母羊堪稱是「最環保省錢的除草機」，雖懷孕卻胎死腹中，校方諮詢過3位獸醫都不建議開刀，因此繼續讓母羊孕期中，也趁機向學生生命教育。（蔡依珍攝）

桃園區經國國中2隻母羊堪稱是「最環保省錢的除草機」，雖懷孕卻胎死腹中，校方諮詢過3位獸醫都不建議開刀，因此繼續讓母羊孕期中，也趁機向學生生命教育。（蔡依珍攝）

桃園區經國國中因擁有遼闊草地，疲於除草，校方靈機一動去年10月起飼養2隻母羊，堪稱是「最環保省錢的除草機」，2隻母羊不久「有孕」，但預產期已過才知胎死腹中，校方諮詢3位獸醫，都因2羊活力十足無異狀不建議開刀，因此保留原貌，成校園特色。

經國國中校長林世倡表示，經國校地有2.9公頃，包括足球場和童軍營地都是大片草地，還有畸零草地，至少超過1公頃，去年推行校園寵物，考量學校籃球隊吉祥物為羊，又可減少人工割草時間和金錢，師生一致決定開始養羊，正好有老師雲林老家有羊群，家長會特別請貨車南下載了2隻3歲的母羊到桃園，年齡相當於20歲的成年人，經校內命名活動最後取名為「黑摸摸」和「黑嚕嚕」。

「來時是少女體型、1個月後變孕婦！」林世倡說，2母羊1個月後肚子隆起，一度以為長腫瘤或脹氣，請來獸醫查看才發現是懷孕，師生紛紛上網搜尋羊懷孕的症狀、注意事項，期盼小羊到來，孰料原預產期在3月，遲至清明連假後仍不見動靜，再次請來獸醫才知已胎死腹中，但獸醫認為兩隻羊都活力十足且無異狀，不建議開刀，校方詢問過3位獸醫、甚至請來北科附工畜產科主任，都是同樣建議，因此繼續讓母羊保持現狀，也趁機向學生生命教育。

林世倡說，全校師生都相當愛護2隻母羊，都會主動照顧，有學生放學一定要看到2隻母羊牽回羊舍才肯回家，甚至假日也會到學校關心羊的狀況，他笑言，當孩子懂得照顧另一個生命，就表示長大了。

(中時 )