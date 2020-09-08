因應中秋及國慶假期疏運，金門縣府將於9月11日至16日調查返鄉機位需求，做為協調民航局及航空公司加開加班機的依據，請民眾多加留意配合。

縣府觀光處表示，民眾可透過手機及網路系統登記，或於上班時間洽縣府縣民服務中心（金門地區撥1999，外縣市撥0800-318823）協助上網登錄需求資訊（http://www.flight.url.tw/）。

(中時 )