中秋、國慶加班機 金門縣府9／11起調查需求 19:502020/09/08 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 因應中秋及國慶假期疏運，金門縣府將於9月11日至16日調查返鄉機位需求。（李金生攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應中秋及國慶假期疏運，金門縣府將於9月11日至16日調查返鄉機位需求，做為協調民航局及航空公司加開加班機的依據，請民眾多加留意配合。 縣府觀光處表示，民眾可透過手機及網路系統登記，或於上班時間洽縣府縣民服務中心（金門地區撥1999，外縣市撥0800-318823）協助上網登錄需求資訊（http://www.flight.url.tw/）。 (中時 ) #金門 #加班機 #需求 #中秋 #國慶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 App路況資訊亂糟糟 林佳龍下令整合 11:592020/09/08 生活 高雄黑沙玩藝節續辦 搶攻中秋雙十出遊潮 15:412020/09/08 生活 美系客戶新機上市 鼎炫8月營收續創高 16:382020/09/08 財經 新機拉貨 台虹8月營收雙增 10:032020/09/08 財經 中秋國慶到宜花玩 北花線400還享租車優惠 17:172020/09/08 旅遊 豐田準神車預售 兩日接單1,100張 04:102020/09/08 財經要聞 5G通訊EMC工程師認證班 報名 04:102020/09/08 企業經營 長榮類出國 邀您賞月迎曙光 04:102020/09/08 生活新聞 擴大版圖 Dyson搶台灣中高價位吸塵器市場 17:122020/09/08 財經 金額首度飆破300億美元 ８月出口史上新高 04:102020/09/08 財經要聞 生活熱門新聞 13種瘦肉精驗不出來 食安英雄痛批：美豬進口是錯誤政策 - 生活 整塊全是油！營養師曝「豆腐熱量」排行 網驚：滷味必點 - 生活 入秋首波鋒面周四來襲 氣象局曝2降雨熱區 - 生活 全聯驚見炫霓紫中衛口罩 她曝價格網爆動：像中樂透 - 生活 轉涼了 入秋第一波鋒面周四到 全台雨最大2天時間曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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