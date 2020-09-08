教育部公布教學卓越獎入圍名單，桃園大放異彩，共有2所幼兒園、1所國小、2所國中及1所高中入圍，有的錄下孩童唱的原民歌謠取代上下課鐘聲、有的主打雙語互動、有的讓學生深入探訪在地文史，各具特色，頒獎典禮將於25日在中正大學舉行，並揭曉金質獎及銀質獎名單。

霞雲國小附設幼兒園及大崗國小附設幼兒園入圍幼兒組，霞雲國小以部落垂手可得的竹子，發展「情歸泰雅‧ruma玩竹趣」，教導學童以竹子製作打擊樂器、織布工具、竹筒飯，甚至繪製竹筒飯繪本記錄製作過程，校方更帶著學童赴台北錄音室，錄下合唱的泰雅創作歌謠，在校內當鐘聲和廣播，讓校園洋溢學童的歌聲。

內壢國中和青埔國中入圍國中組，青埔國中推動「雙語首學寰宇行」，採多元跨領域的教學方式，讓英文跳脫考試的框架，真正成為生活中的語言工具，師生也關注在地青塘人文，讓學校與社區共榮，校長林挺世笑言，希望從不怕英文，進步到「聽懂敢說」，達到「2030雙語國家政策」的願景目標。

北門國小和壽山高中分別入圍國小和高中組，北門國小以桃園國門之都為發想，發展出「PILOT教與學模組」，以飛行科學串起語文、藝術和國際，校長蔡明翰說，校內有群喜歡玩科學、做飛機的老師，多次征戰科學競賽，發揮巧思將科學融入飛行課程，甚至還結合在地夜市文化，把夜市美食端上飛機餐，期許學童成為全方位的領航員，眺望桃園航空城的未來。

教育局長林明裕恭喜6所學校獲評審的肯定與讚賞，期盼桃園教育團隊未來能成為全國教學團隊的典範，獲得佳績。

(中時 )