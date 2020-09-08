板橋火車站日前發生一起衝突事件，一位大嬸在坐火車前，利用空檔時間去便利商店消費，她疑似不滿店員未立刻替她結帳，便失控的指著店員鼻子猛罵，持續叫囂92秒，還拍桌怒吼「我客人欸」、「我要結帳她還在那邊慢慢泡咖啡」等語。其他客人出言相勸還被嗆「去報警啊」，場面超級失控。

一位網友直擊失控現場，將影片PO上臉書社團。影片中可見大嬸不停指著超商女店員的鼻子大罵，高分貝地大吼「我是客人欸」、「我趕火車欸」、「妳甚麼態度」、「我要結帳她還在那邊慢慢泡咖啡耽誤我時間」。女店員見狀也無奈道歉，但卻無法平息大嬸的情緒。

旁邊一位英勇的男客人無法忍受她失控的行徑便出言要叫警察。而此言一出卻再次激怒大嬸，她轉頭大吼「怎麼樣！」、「叫警察啊」、「好！去叫啊」等語。警方到場後，意圖想和緩情緒，但大嬸依然咄咄逼人，不停要求女店員道歉，還嗆「妳現在給我道歉！三聲」，女店員則委屈說出「不好意思」。大嬸才氣噗噗的拎著包包扭頭就走，誇張行徑讓在場所有人大傻眼。

影片發出後，不少網友看傻眼，紛紛爆氣回應：「影片看了拳頭都硬了」、「那個聲音讓人好啊紮」、「明知道趕火車還跑去買東西？」、「她又不是妳專屬店員」、「花錢就是老大？」。也有人心疼被大嬸針對的女店員，喊話「辛苦了」、「7月半遇到魔神丫」。

(中時新聞網)