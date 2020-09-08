不畏新冠肺炎疫情，上市櫃公司今年在大陸投資賺很大！金管會證期局8日公布上市櫃公司2020年第2季海外及大陸投資狀況，截至2020年第二季止，上市櫃獲利達1,543億元創下歷年同期新高，投資收益匯回金額5,087億元及占原始投資金額比率20.15％，也同創歷史新高。

證期局副局長蔡麗玲分析，投資收益衝高主要是受新冠肺炎疫情影響，消費性電子、遠距產品需求增加所致。而投資收益匯回比重創新高，主要是配合集團資金規劃策略，將盈餘、現金股利、出售股權收益匯回所致，其中，上市、上櫃公司分別以「橡膠工業、電子零組件業」匯回金額較大。

據證期局統計，2020年至第2季投資收益匯回金額181億元，截至2020年第2季止，上市、上櫃公司投資收益累計匯回金額分別為4,680億元及407億元，合計5,087億元，占累積原始投資金額2兆5,244億元之20.15％。

不過，雖然投資獲利增加，但到大陸投資的家數卻減少。證期局統計至2020年第2季止，上市公司671家，上櫃公司520家，合計1,191家赴大陸投資，占全體上市(櫃)公司總家數1,609家之74.02％，較2019年底減少7家。

蔡麗玲指出，家數增減常起起伏伏，並沒有特別，像今年第一季減少6家，本季多減少一家，2018年第二季也減少7家、2017年第三季還有減少11家的情況，沒有特別突出的，看不出是因為疫情而減少，家數減少原因很多，要看每家布局策略考量，有時是因為下櫃、下市或被併購。

至於海外投資部份，在家數上，截至109年第2季止，上市公司714家，上櫃公司560家，合計1,274家赴海外投資，占全體上市(櫃)公司總家數1,609家之79.18％，較108年底減少2家。

而累計投資金額較去年底增加2,288億元，蔡麗玲指出，主要因海外子公司營運資金需求、參與現金增資、建廠或為改善財務結構，故增加海外投資金額。上市、上櫃公司皆以半導體業投資金額較大。海外投資利益達2,093億元，整體較2019年同期增加102億元。主要因公司產能利用率提升及遠距產品訂單增加所致。

(工商 )