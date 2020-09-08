蔡英文總統今天出席凱達格蘭論壇開幕典禮(總統府提供)

面對印太區域嚴峻的安全挑戰，蔡英文總統今天表示，台灣需要一個既能避戰、又能清楚傳達我們捍衛民主決心的戰略。「很高興美國前國家安全顧問麥克馬斯特也回應了我的主張」。他在視訊演說中，明確建議要「跟進強化台灣防衛的努力」並「強化台灣的聲量」，讓更多人聽見台灣的意見。

蔡英文今晚在臉書表示，疫情或許改變了我們的生活，但改變不了我們捍衛民主的決心！今天早上，她出席外交部和財團法人國防安全研究院舉辦的「凱達格蘭論壇－2020亞太安全對話」，透過視訊，和來自十多個國家的與會者交流。

她強調，「自助助人，助人人助」是台灣堅持的信念。面對印太區域嚴峻的安全挑戰，我們會致力於強化自我防衛能力。我們也願意和理念相近的國家攜手，維持一個鼓勵合作、透明的戰略秩序，才能嚇阻片面的侵略行為。「換句話說，台灣需要的戰略，是一個既能避戰、又能清楚傳達我們捍衛民主決心的戰略」。

她很高興美國前國家安全顧問麥克馬斯特也回應了她的主張。他在視訊演說中，明確建議要「跟進強化台灣防衛的努力」並「強化台灣的聲量」，讓更多人聽見台灣的意見，共同維護印太區域的和平、繁榮及穩定。疫情終將過去，她相信我們和國際社會的夥伴，將會凝聚在一起，持續驅動未來的發展。

(中時 )