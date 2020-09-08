台北市長柯文哲原市長室主任周榆修7月中轉任社會局長後，主任懸缺近2個月，隨後柯徵詢市政顧問謝明珠獲得同意，謝於7日正式就任，成為繼立委蔡壁如後，柯市府第2位女性市長室主任。謝明珠表示，從產業轉到市府工作，尚在適應，但每天都會競競業業拚市政。

有「獵書女王」之稱的謝明珠，歷任成員企業創辦人、東京日本語文學校副校長、台日經貿文化交流協會理事、柯文哲女性後援會總會長、總統府延攬為司法改革委員等職，秀外慧中，是十足的政治素人，被柯文哲相中，延攬入北市府，期望謝以企業家的立場，將民間聲音帶入市長室，並已參與多次市務會議。

謝明珠表示，柯先前已多次詢問她何時可就任市長室主任，並邀她先參加許多次的市務會議，認識各局處首長，而她則於7日正式上任，這2天一早7時就參與晨會，與以往在產業界的生活作息不同。

謝明珠說，柯擔心她日後可能受不了面對議員的質詢，但她不畏懼，與柯一樣，每天都會競競業業，把市政做好，全力以赴，不過她也發現，有許多制度及業務需調整，且充實人才庫，才是當務之急。

對於《天下雜誌》民調再度顯示柯市政滿意度墊底，謝明珠抱不平直言，有傳給柯參考，但她認為，即便柯聲量低，但每天認真開會、打拚，心力交瘁，竟還位居第21名，直呼「很難講！這種媒體評比很多都置入！」

北市府發言人陳智菡證實，謝明珠7日已正式就任；至於柯民調墊底，她認為，主客觀落差太大，實在看不出可信度，柯做得再差也不至於墊底，勿用標籤化貼在一個人身上。

(中時 )