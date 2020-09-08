和家人相約出遊，促進彼此的感情是件平淡卻能感到無比幸福的事。不過有網友抱怨，自己近日和婆家聚餐，沒想到二姑卻吃一道嫌一道，讓他氣的直呼，「拜託你在家吃就好，不要出來」更說自己氣到消化不良。

原PO在臉書社團《爆怨公社》上無奈表示，日前和婆家的人聚餐，自己和二姑同桌，要她點菜卻拒絕說不要，更說「隨便點都可以。」沒多想的原PO就點好餐點。第一道料理糖醋排骨上桌後，二姑就嫌棄「太酸太嫌」上梅干扣肉時更說「自己做的比較好吃」，連酸菜湯也不放過，直說「酸菜不夠香」，最後連料理方式也要挑剔，說中捲應該要用三杯方式來處理。

句句嫌棄的言論聽在原PO耳裡極度刺耳，讓他氣的說，「沒有一道菜他不嫌棄，拜託你以後在家吃，不要出來吃。」更說二姑「愛嫌又愛吃」，不只請老闆加湯，還打包吃不完的食物，讓原PO無言至極。

網友也看不下去的表示，「這種人真的很北爛」、「我也超討厭這種白吃白喝又愛嫌的人」、「這麼會煮，下一次去他家吃飯」、「當自己是食神膩？」、「通常說隨便的人都很囉嗦」、「其實說隨便的人往往才是最挑剔、最不好侍候的那個！」也有網有神回覆，「跟他說，你那麼會煮以後全家聚餐去你家，吃你煮的好了。」

(中時新聞網)