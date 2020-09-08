田馥甄25日將於小巨蛋開唱，近日拍攝《MilKX》九月封面人物，談到最近忙練團，相當期待「演唱會情緒就會很高亢，不管是自己被音樂感動、情緒澎湃，或是觀眾給的氣氛與互動，讓人沈浸音樂裡面」，被問到演唱會結束第一件事？她笑說「絕對是脫下高跟鞋，然後接下來開始大吃大喝，只想放鬆的進食」。

提到工作，田馥甄認真敬業給人「模範生」感覺，她說很享受和音樂夥伴將感覺具體作品化，「製作期是非常享受與滿足的創作過程」，不過製作期結束、創作成品後，接連而來不停的宣傳、受訪等，笑說「很想要逃跑」。

疫情期間她重新體驗生活，包括在家煮飯、看書聽音樂、爬山健行。她演唱電影《怪胎》主題曲〈先知〉，電影描述「在愛情世界裡，我們都是怪胎」，田馥甄也自認怪，「愛情很像魔法，它會使人精神狀態、賀爾蒙起變化，變得不太一樣」，自認在曖昧期，「會患得患失，多半有點神經質或期待，看起來有點不淡定，和平常頻率有點不一樣，應該就是所謂的怪吧？」

對於「歸屬感」，田馥甄不認為一定要從原生家庭尋找，「自己與自己不斷的整理、對話，使理性和感性能平衡同步、能舒服地面對心境、好好迎接未來的每一天，才是找到歸屬感的表現。」她也是正在摸索與調整的階段，田馥甄提及，只顧著求於「他」人的歸屬感，那麼萬一有天他消失了、他變心了？你自己變了或家人離開了？最終我們是需要自己給自己的。

田馥甄近期忙9月底小巨蛋演唱會練團。（MilkX提供）

(中時 )