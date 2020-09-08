中印日前再度爆發邊界衝突，媒體報導，解放軍與印度部隊在拉達克的班公湖（Pangong Lake）岸對峙，印度鳴槍示警，要解放軍不要越界，情勢十分緊張。對此，復旦大學南亞研究中心副主任林民旺指出，若印度敢開第一槍，大陸就不需受規則束縛，同時也應該對印度採取各種對等的反制，他還直言，「大陸方面應該要有開槍的決心和準備。」

陸媒《觀察者網》8日報導，林民旺表示，印度企圖通過大兵壓境形成優勢，並希望藉此讓大陸能按照印方的意願處理邊境問題，所以印度不會輕易撤兵，但大陸也不會輕易妥協，因此短時間內中印邊境仍不穩定。

林民旺指出，印度可能還會有更進一步的動作，「因為印度目前在邊境擁有很大的戰術優勢。」

對於大陸應該如何應對印度，林民旺說，印度敢開槍，大陸也必須要有開槍的決心和準備，並分析可從兩個方面著手，第一，若印度敢開第一槍，大陸方面就不需要受到規則的束縛；第二，印度不僅通過一系列報復措施破壞中印關係，還在中美戰略競爭加劇的情況下充當美國的馬前卒，大陸應對印採取對等制措施，不能過於縱容。

(中時新聞網)