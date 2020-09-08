第十二屆海峽論壇將於20日於廈門舉行，國民黨今天拍板由王金平率隊參加海峽論壇，王金平回應，盼藉此行能緩和兩岸緊張情勢，國台辦也透露，新黨與親民黨也將組團前往。國民黨台北市議員王鴻薇表示，讓王金平去是「高」招，兩岸要和平不要戰爭。

王鴻薇今在臉書貼文指出，王金平率隊參加海峽論壇，在現下兩岸時空背景下具有多重指標意義：

第一，即使民進黨政府將海峽論壇汙名化，甚至準備用「國安五法」來辦參與的台灣人士及團體。國民黨仍然決定派團前往，顯示國民黨珍惜能與對岸和平對話平台，兩岸要和平不要戰爭。

第二，儘管國民黨內不少支持者不喜歡王金平，但王金平一直未離開國民黨，王金平仍然是國民黨的資產。蔡英文甚至一度要邀王金平出任海基會董事長，王金平沒有去，但仍願意代替國民黨出訪，為國民黨擋（指控親共賣台）子彈。

第三，向台商送暖。這段時間以來，民進黨的「抗中政策」讓在外打拚的台商寒心。這次趁著參加海峽論壇，國民黨關心台商，讓台商知道在家鄉，仍然有人心繫台商，他們並不孤單。

第四，王金平要向對岸重申延續ECFA。ECFA距今實施滿十年，仍然有人擔心會有中斷之虞，應透過這個機會讓台灣農民及中小企業安心。

國民黨台北市議員王鴻薇。(圖/翻攝自 王鴻薇臉書)

(中時新聞網)