基隆和平島考古教育推廣啟動，深化北台灣歷史地位。（吳康瑋攝）

基隆和平島考古教育推廣啟動，深化北台灣歷史地位。（吳康瑋攝）

基隆和平島考古遺址近期備受矚目，基隆市政府文化局與國立台北藝術大學簽訂合作備忘錄，從19日起在和平島和一路考古現址處舉辦「聖堂回想-和平島遺址藝術教育推廣計畫」，盼藉此促進在地活化，文化局於8日也邀請多位小學生化身小小考古學家，有模有樣地在進行古物挖掘工作。

基隆市副市長林永發指出，文化局自2018年開始，配合文化部執行「大基隆歷史場景再現整合計畫」，其中「聖薩爾瓦多城暨修道院考古發掘計畫」在和平島兩處遺址陸續有重大發現，連總統蔡英文於8月訪視後也驚嘆表示，和平島考古遺址令人驚艷，代表和平島已躍升為北台灣考古歷史的重要指標，除見證台灣400年來的歷史，更也是全台唯一現存的西班牙遺址。

這項計畫由台北藝術大學美術系助理教授涂維政帶領5組藝術家，以考古、和平島出土遺物為主題，發想出一系列地工作坊，並邀請挖掘和平島遺址的清大考古團隊，在遺址挖掘現場進行實地導覽，涂維政指出，和一路考古現場將以2個加總40呎的貨櫃設置成「考古展示中心」，並以出土文物翻模製作考古玩具，讓遊客親手體驗考古的過程，在挖掘過程中遇到材質不同地硬度，遊客必須以木頭及刷子將文物推出，藉此才可以無損地將文物保存下來。

文化局說，和平島考古的豐碩成果值得讓市民與國人了解，藝術教育推廣是最好讓大家接觸的方式之一，不僅讓考古專業能轉譯成藝術教育，這些出土的文物也再次證明基隆位於過去大航海時代，占有舉足輕重的重要歷史地位。

(中時 )