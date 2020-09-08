CBOT黃豆期貨攀抵2年多新高 20:132020/09/08 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 拜全球最大黃豆進口國中國需求強勁之賜，芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨8日攀抵2年多新高，連續11個交易日上漲。CBOT交易最活絡黃豆期貨合約，周二亞洲盤早盤曾觸及每英斗9.77美元，創2018年6月來新高，最後漲0.1％來到9.6975美元。分析師表示，未來幾天可望有更多美國黃豆銷往中國之下，黃豆價格仍將續強。 (工商 ) #CBOT #黃豆期貨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金額首度飆破300億美元 ８月出口史上新高 04:102020/09/08 財經要聞 瑞智 全年銷售量拚新高 04:102020/09/08 證券．權證 國票金前八月獲利 15年同期新高 04:102020/09/08 金融．稅務 《生醫股》營運逐季攀 喬山動起來 11:422020/09/08 財經 美系客戶新機上市 鼎炫8月營收續創高 16:382020/09/08 財經 《業績-其他》鼎炫-KY 8月營收年增43％ 連4月創高 16:312020/09/08 財經 滿意度攀7成 林姿妙：繼續堅持 18:092020/09/08 寶島 《業績-半導體》欣銓8月營收再創高 Q3締新猷可期 10:002020/09/08 財經 期交所培訓 向法人招手 04:102020/09/08 證券．權證 《商情》油價承壓 東京期膠跌近2周低點 10:002020/09/08 財經 財經熱門新聞 電信三雄再戰4G 499雙飽 - 財經要聞 - 工商時報 雅迪登台 電動機車進入戰國時代 - 財經要聞 - 工商時報 若「3天規則」生效 華爾街分析師：美股今晚不妙 - 財經 剩6天 華為死期快了！傳急叫台積電做一件事 - 財經 沙國大砍價 國際油價重挫 - 全球財經 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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