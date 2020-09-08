拜全球最大黃豆進口國中國需求強勁之賜，芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨8日攀抵2年多新高，連續11個交易日上漲。CBOT交易最活絡黃豆期貨合約，周二亞洲盤早盤曾觸及每英斗9.77美元，創2018年6月來新高，最後漲0.1％來到9.6975美元。分析師表示，未來幾天可望有更多美國黃豆銷往中國之下，黃豆價格仍將續強。

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