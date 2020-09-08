避險情緒與美元走強拉扯 金價區間盤整 20:132020/09/08 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管全球經濟復甦蒙上陰霾推升避險情緒，但美元走強壓抑金價漲勢，加上市場觀望歐洲與北美央行本周公布的貨幣政策，國際金價8日仍是區間盤整格局，倫敦現貨金價持穩在每盎司1,929.5美元。《路透》技術分析師Wang Tao指出，若現貨金價跌破每盎司1,923美元支撐點，可能會落入1,880～1,906美元價格區間。 (工商 ) #金價 #避險情緒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長青大中華基金 選股決勝負 04:102020/09/08 投資理財 接軌國際 國壽：四大劇變須因應 04:102020/09/08 財經要聞 華為效應 對陸出口占比創新高 04:102020/09/08 財經焦點 淡馬錫股東回報率轉負 對陸曝險高出新加坡 22:312020/09/08 財經 《類股》不鏽鋼連5漲 步出谷底但需求不強 13:242020/09/08 財經 吳慷仁工作爆走害女工作人員落淚 他認錯：我不應該 08:562020/09/08 娛樂 南投女童過世後 113來電增逾8成 17:182020/09/08 生活 陸8月外匯存底連五增 04:102020/09/08 全球財經 人多太危險 專家：太陽能遭倒貨 散戶注意風向變了 18:142020/09/08 財經 《集中市場》外資買超42.5億元 資金備足月線在望 15:232020/09/08 財經 財經熱門新聞 電信三雄再戰4G 499雙飽 - 財經要聞 - 工商時報 雅迪登台 電動機車進入戰國時代 - 財經要聞 - 工商時報 看華為倒下 陸半導體輸在哪？專家曝最大敗因 - 財經 老美為何想封殺大陸晶圓龍頭 一份關鍵報告揭密 - 財經 台灣悲歌 大國債時代 勞工更廉價更貧窮 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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