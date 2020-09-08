儘管全球經濟復甦蒙上陰霾推升避險情緒，但美元走強壓抑金價漲勢，加上市場觀望歐洲與北美央行本周公布的貨幣政策，國際金價8日仍是區間盤整格局，倫敦現貨金價持穩在每盎司1,929.5美元。《路透》技術分析師Wang Tao指出，若現貨金價跌破每盎司1,923美元支撐點，可能會落入1,880～1,906美元價格區間。

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