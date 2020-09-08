全球新冠病毒感染數持續激增，原油需求復甦力道恐減弱，國際油價因而承壓，8日布蘭特原油跌破每桶42美元，連續5個交易日走跌。倫敦布蘭特期油周二早盤，曾跌低到每桶41.21美元，為7月1日來最低點；紐約西德州中級原油挫跌逾3％，來到每桶38.41美元。沙烏地國營石油公司沙特阿美上周調降10月官方售價，意味油品需求走疲。

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