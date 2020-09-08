需求蒙塵 布蘭特原油跌破42美元 20:102020/09/08 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球新冠病毒感染數持續激增，原油需求復甦力道恐減弱，國際油價因而承壓，8日布蘭特原油跌破每桶42美元，連續5個交易日走跌。倫敦布蘭特期油周二早盤，曾跌低到每桶41.21美元，為7月1日來最低點；紐約西德州中級原油挫跌逾3％，來到每桶38.41美元。沙烏地國營石油公司沙特阿美上周調降10月官方售價，意味油品需求走疲。 (工商 ) #布蘭特原油 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 低利率環境 多元配置最安心 17:442020/09/08 財經 利多仍在 金價年底上看2千美元 04:102020/09/08 投資理財 《國際油價》沙國降價 倫敦原油期貨跌1.5％ 10:002020/09/08 財經 《商情》紐約棉花區間盤整 周跌0.4％ 10:002020/09/08 財經 富蘭克林：布局科技基金有賺頭 04:102020/09/08 產業特刊 《國際金融》需求前景黯淡 原油價格續跌 11:592020/09/08 財經 口罩再爆新北一家「陸製混充台製」 檢調：恐已流入市面 10:372020/09/08 社會 瑞信論壇 線上開跑 三引擎衝鋒 助攻科技旺到2021年 04:102020/09/08 證券．權證 貝克漢夫婦被爆染新冠 跨國跑趴恐成超級傳播者 10:472020/09/08 娛樂 商品期貨趨勢專欄－供需鬆動 期油陷入整理 04:102020/09/08 證券．權證 財經熱門新聞 電信三雄再戰4G 499雙飽 - 財經要聞 - 工商時報 雅迪登台 電動機車進入戰國時代 - 財經要聞 - 工商時報 看華為倒下 陸半導體輸在哪？專家曝最大敗因 - 財經 老美為何想封殺大陸晶圓龍頭 一份關鍵報告揭密 - 財經 台灣悲歌 大國債時代 勞工更廉價更貧窮 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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