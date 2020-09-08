澳洲國民銀行（NAB）最新公布的企業信心指數上升，加上醫療股和礦業股繼續領漲，激勵8日澳洲股市續揚越過6,000點關卡。S&P/ASX 200指數周二在礦業股帶頭下開高，終場收漲1.1％報6,007.8點。在製藥巨頭CSL收高2.1％加持下，醫療股周二漲1.6％是最大贏家，金融股也表現亮眼，澳洲4大銀行漲幅介於1.3％與1.7％。

(工商 )