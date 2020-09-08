企業信心指數報喜 澳股飛越6,000點 20:092020/09/08 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲國民銀行（NAB）最新公布的企業信心指數上升，加上醫療股和礦業股繼續領漲，激勵8日澳洲股市續揚越過6,000點關卡。S&P/ASX 200指數周二在礦業股帶頭下開高，終場收漲1.1％報6,007.8點。在製藥巨頭CSL收高2.1％加持下，醫療股周二漲1.6％是最大贏家，金融股也表現亮眼，澳洲4大銀行漲幅介於1.3％與1.7％。 (工商 ) #企業信心指數 #澳洲國民銀行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《韓股》三星電子一馬當先 KOSPI指數突破2400點 16:482020/09/08 財經 《日股》疫苗激勵日經指數 軟銀仍不振 11:422020/09/08 財經 《集中市場》外資買超42.5億元 資金備足月線在望 15:232020/09/08 財經 陸港觀盤－增配港股的誘因愈來愈多 04:102020/09/08 全球財經 股價指數期貨贏家專欄－對沖組合 可抗緩漲急跌 04:102020/09/08 證券．權證 金管會：內資對台股有信心 04:102020/09/08 金融．稅務 《日股》新冠疫苗有信心 日經收漲184點 16:142020/09/08 財經 四KY公司齊開法說提升投資人信心 證交所續強化監理 19:202020/09/08 財經 美股休市 台股早盤開在12,600點之上 09:232020/09/08 財經 A股開高 滬指一度重回3,300點 11:232020/09/08 財經 財經熱門新聞 電信三雄再戰4G 499雙飽 - 財經要聞 - 工商時報 雅迪登台 電動機車進入戰國時代 - 財經要聞 - 工商時報 若「3天規則」生效 華爾街分析師：美股今晚不妙 - 財經 剩6天 華為死期快了！傳急叫台積電做一件事 - 財經 沙國大砍價 國際油價重挫 - 全球財經 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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