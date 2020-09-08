吳怡霈、楊子儀、蔡昌憲8日出席三立與國防部合作軍事節目《能戰！全民新視界》，該節目12日周六晚間8點起，由主播廖芳潔主持，其中「來去軍營住一晚」邀請蔡昌憲、楊子儀、張文綺、吳怡霈分組輪番上陣，深入陸、海、空軍前線體驗。蔡昌憲今年以《苦力》入圍金鐘視帝，他認為這次對手都很強，「只能加油了！走紅毯那天，鞋子高度是基本，老婆應該不會現身，她如果團隊人很多一起走，心裡比較不會有壓力」。

蔡昌憲感謝老婆一直很支持自己，「我一直覺得不要想太多，她說一定可以，還要我趕快減肥」。他與吳怡霈進入軍營以深度體驗的方式，在求生訓帳篷住一晚，過程狀況百出、趣味橫生，兩人忍不住大呼：「讓我活下去！」並體驗特戰部隊野戰訓練，困難指數超高，他表示自己當兵都沒這麼操，背著25公斤裝備渡河，身上裝備真的是人生中背過最重的一次。吳怡霈笑說：「我其實覺得很興奮，一開始對國軍很陌生，所以想去看看，發現只有我在裡面最放肆，進去之後覺得我呈現很放肆的狀態，他們跟我想像的國軍真的不一樣，有些顏值很高。」

吳怡霈（中）坐在軍人身上加重量。（三立提供）

而楊子儀這次參與節目最難忘的就是與張文綺進毒氣室，裡面全是催淚瓦斯，「一進去就開始噴汗，還會一直問自己面罩拉緊了沒，很快就從脖子紅一圈，好像有人掐你脖子，我一直喊要死掉了，原本還設計讓文綺打歌，但根本不可能，你還完全不能摸臉，像是一堆螞蟻爬臉上」。張文綺後來報完名字哭著跑出去，兩人狼狽離開狂做大鳥式散毒氣，體驗軍人不易。

(中時 )