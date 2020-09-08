龍華科大承辦2020「單晶片電腦鼠暨智慧輪型機器人國內及國際競賽」實況。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

2020第16屆「電腦鼠暨智慧輪型機器人國內及國際競賽」成績揭曉，龍華科技大學工程學院五專部電子科、智慧機器人專班及電子工程系同學，聯手奪下大專組「競速自走車」第1、2名；以及高中職（五專）組「古典電腦鼠走迷宮」第1名、大專組第3、4名佳績。

教育部主辦、龍華科大承辦，以及Microchip台灣分公司、祥儀企業、睿揚創新科技、鬍子大叔創意整合行銷、IEEE education Society,Taipei Section 共同協辦的2020第16屆「電腦鼠暨智慧輪型機器人國內及國際競賽」，共有34所學校、134隊支隊伍，選手與指導老師480人次參與，競爭激烈。

本屆競賽涵蓋古典電腦鼠、競速自走車，以及線迷宮鼠等競賽項目，除技專校院及高中職選手，今年更首度增設國中小組競速自走車及線迷宮鼠項目，讓智慧機器人實務技能在國內向下扎根。

龍華科大由電子系蘇景暉、李齊雄老師及蘇聖煌指導，本屆賽事中成績耀眼，PBL智慧機器人專班學生林立中與陳永凱，勇奪大專組「競速自走車」第1名榮耀；電子系李有名攜手機器人專班黃祥璽，亦奪得「競速自走車」第2名及「古典電腦鼠走迷宮」第四名佳績；電子系陳冠維聯手機器人專班蔡宗皓，榮獲大專組「古典電腦鼠走迷宮」第3名；另外，五專部電子科學生高家凱與賴冠銓，更聯手拿下高中職組「古典電腦鼠走迷宮」第1名佳績，表現傲視群倫。

龍華科大研發長陳永裕在開幕式致詞表示，本項競賽是最能體現技職體系「務實致用」精神的賽事，參賽者必須運用所學專業，實際動手製作比賽所需的智慧輪型機器人，將學用緊密結合，並藉由競賽激發熱情，進而精益求精。

陳永裕指出，近年來，龍華科大在全國性機器人競賽與國際賽皆有優異表現，同時透過跨校策略聯盟合作，積極推廣機器人課程及活動，成功帶動起北台灣高中職學生對於智慧型機器人學習與應用風氣，相信不僅能夠對我國學子的技術養成有所貢獻，也能培育未來機器人時代具備相關實務應用能力人才。

雖然受到新冠肺炎疫情影響，本屆競賽無法舉行國際賽項目，主辦單位仍邀請過去在國際賽有優異表現的選手擔任裁判，在現場進行觀摩交流與經驗分享，例如趙師葦是日本競速自走車(Robotrace)國際賽事連霸2年冠軍的退役選手；蔡欣翰是日本電腦鼠走迷宮(Micromouse)國際賽事連霸2年冠軍，以及美國電腦鼠國際賽多次冠軍的現役選手；陳兆惟在日本自走車國際賽事獲得第二、三名佳績，廖桓頡是美國電腦鼠走迷宮(Micromouse)國際賽亞軍選手；吳玉誠及林伯鑫在日本自走車國際賽事亦獲得第三名成績。

另外，今年賽事系列尚有祥儀企業贊助，10月9至10日在龍華科大舉行「相撲機器人」、「無人車競速」、「送餐機器人」、「自動倉儲機器人」等4項賽事；以及「中華民國愛自造者學習協會」明年1月30至31日在花蓮縣玉里國中，舉辦向下推動國中小的「自走車迷宮」賽事。

(中時 )