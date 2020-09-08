艾迪昇旗下三位演員游書庭、郭柏傑、洪義，將挑戰表演工作坊經典舞台劇《亂民全講》，該舞台劇自2003年演出已近20年，是表演工作坊最佳劇目之一，得知能演出經典劇目，演員們既緊張又期待做足功課，除了公司租借的排練場，在每次排練當天三人相約借住游書庭家中徹夜對戲、加強彼此默契，對於演員如此認真，使指導的竺定誼老師也稱讚他們用心又努力。

三位演員排練後同住屋簷下，游書庭家中頓時成為「男生宿舍」他直呼：「房間擠三個男生在半夜對戲真的很可怕。」因為除了很吵，他們劇中的動作也不少，郭柏傑排練時賣命踏地板、游書庭蹲地活蹦亂跳、洪義入戲太深而咆哮，甚至引來隔壁鄰居敲門請他們稍作克制，郭柏傑說：「正式公演前真的分秒必爭啊！」洪義打趣說：「還是我們邀鄰居來看演出？」使人傻眼。

剛演完《限時同居侯8天》的游書庭從未接觸過舞台劇，他坦言一開始接觸賴聲川老師的劇本壓力不小，為此他苦練近兩個月，他苦笑：「有場戲在40秒內飾演9個動物和人物，每次排練完都滿身大汗。」為求好心切他回家後還對著飼養的鸚鵡對戲，他笑說：「鄰居一定以為我是怪人。」

本科系出身的洪義對劇場並不陌生，同時他也深受廣告廠商青睞，卻因飾演節目主持人而飽受苦惱，原來他從未飾演過主持人，為更貼近角色他犧牲睡眠時間連夜鑽研評論節目主持人巧言舌辯功力，洪義說：「評論節目主持人和名嘴真的不好當，光揣摩語氣和手勢就耗去大半的時間。」而他的投入更受到經紀人盛讚。

在Youtube聲量表現不俗的郭柏傑，總不計形象在鏡頭前錄製節目，他熱愛僅有大綱的即興創作，在演出過程中郭柏傑認為最難的是化作「上帝的聲音」，以旁白的方式和演員對戲，用語氣演繹其表情，他笑說：「原來配音員的工作比演員還辛苦啊！」他形容這次經歷就像突然得到渴望已久的禮物般驚喜。

這齣舞台劇由艾迪昇傳播一手斥資打造，將邀請演藝圈各界菁英賢達前往觀賞，除了表達對大師致敬之外，總經理林志遠希望藉著這次演出，讓戲劇圈看到演員優異的表演，多多給予他們鼓勵和支持。林志遠語重心長地說：「雖然疫情嚴重影響這個行業，但我們不能被打敗，應該主動出擊創造機會。」好讓優秀的演員有表演的園地和空間，期盼眾人看見他們的努力，未來的表演領域能更加寬闊。

(中時 )