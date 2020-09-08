大陸半導體廠武漢弘芯近來爆出財務危機，導致公司營運陷入停擺，隨後又有更多消息指出，武漢弘芯根本就是一場騙局，董事長李雪艷邀來台積電前共同營運長蔣尚義擔任該公司執行長，然而，當時蔣尚義願意前往該公司任職，想做先進封裝技術，而非晶圓代工，該公司背後運作狀況也是相當可疑。

武漢弘芯的問題在近期炸開，主要是武漢市東西湖區官方回應民眾提問，武漢弘芯半導體項目因為資金問題，暫停項目研發。武漢弘芯2017年11月成立後，號稱擁有1280億元人民幣投資項目，在大陸半導體產業聲名大噪，隨後2018年、2019年入選湖北省重大專案，在2020年被移出。

據陸媒報導，武漢弘芯的二期工程用地未完成土地調規和出讓，且專案缺少土地、環評等支撐材料，更有積欠大筆款項，導致國家大基金等大陸官方投資機構無法倒入資金。武漢弘芯去年大動作延攬原本在大陸晶圓代工龍頭中芯國際擔任獨董的蔣尚義，並在2019年12月風光舉行首台高階ASML光刻設備進廠儀式，將用來生產7奈米的光刻機台，當時武漢弘芯耗資200億美元建廠，預計建成14奈米製程生產線，總產能達每月3萬片，預計建成7奈米製程生產線，總產能達每月3萬片，並建立晶圓級先進封裝生產線，轟動大陸半導體產業。

據陸媒《每日經濟新聞》親自前往武漢弘芯的廠區調查，發現施工停擺、承包商抱怨沒有拿到工程款，已經暫停剩下2棟樓房的工程，據稱早在2019年12月廠區工程就已經停擺。此外，武漢弘芯今年1月有一筆動產抵押，高達5.8億元人民幣，這筆動產就是將用來生產7奈米的光刻機台。武漢弘芯拖欠工程款，甚至導致亞翔、帆宣等台灣半導體生產設備商也捲入其中。

武漢弘芯2019下半年於官網公告要進軍7奈米以下製程。蔣尚義為台積電創辦人張忠謀倚重的研發大將，當時蔣尚義離開台積電，讓張忠謀相當惋惜。雖然蔣尚義曾強調絕對不跟老東家搶生意，之後也鬆口承認，武漢弘芯與台積電業務的確有部分重疊。先前日媒也報導，大陸半導體產業挖了百餘名台積電工程師與相關人員，試圖想提升大陸半導體自主化，武漢弘芯也在其中，但在今年6月早就傳出蔣尚義萌生退意，似乎也是感受到武漢弘芯的根本問題。

消息更指出，當時蔣尚義加入武漢弘芯，其實是想推動先進封裝技術。蔣尚義等人於2019年3月提出《組合集成系統籌畫簡報》，想以組合集成系統（New Co.）取代傳統的單晶片系統(Soc)技術，而非武漢弘芯主力推動的晶圓代工業務，以目前階段來看，封裝技術的確是帶動先進製程發展。

至於武漢弘芯的董事長李雪豔，本身為北京光量藍圖科技有限公司股東，該公司甚至持股武漢弘芯比重高達90%。李雪豔與北京光量另外1名股東莫森，分別持有該公司54.44%、45.56%股權，北京光量也沒有相關行業背景。

北京光量原股東曹山近期則是投入另外一項半導體項目專案。2019年1月，曹山退出北京光量，轉進另外一家半導體廠商濟南泉芯，該公司就是今年稍早被日媒揭露拉攏許多前台積電工程師的廠商。濟南泉芯資本額為50億元人民幣，其股東包括也遭點名的逸芯集成、濟南高新控股、濟南產業發展投資集團等公司，後面2家為具有大陸官方色彩企業，對濟南泉芯投資高達598億元人民幣。

武漢弘芯背後如此盤根錯節，卻拿不出實際產品，造成一場大騙局。早在2003年，當年上海交通大學微電子學院院長陳進宣布，成功自主研發陸產晶片「漢芯一號」，以0.18微米製程，還有多名大陸半導體產學重量級人物背書，2006年卻被發現只是進口美國Motorola Freescale 56800晶片，再用砂紙抹去商標並貼上漢芯自製，讓大陸半導體產業重重摔了一跤。

如今，在陸美科技產業競爭下，北京當局大力扶持半導體自給率在2025年提升至70%目標下，甚至宣稱將投入10兆元人民幣加強大陸半導體產業，事隔漢芯事件後將近15年又爆出醜聞，加上美國政府可能也把中芯國際列入貿易黑名單，讓大陸半導體自主化發展更加艱難。

(中時新聞網)