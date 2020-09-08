28歲葉姓女子6日凌晨1時30分許在路上徘徊，警方上前詢問才知是聾啞人士，於是改為紙筆溝通，才知道她原先欲搭車返家卻迷失方向，手機又沒電無法尋求幫助，於是員警便熱心將她帶回派出所助其充電，並自掏腰包出資購買車票，讓葉女相當感激。

中壢警分局內壢派出所警員黃偉豪外出巡邏時，在中壢區忠孝路與成章一街口，發現葉女在路上徘徊、面容徬徨無助，便主動上前關心，剛開始葉不斷比手勢，黃偉豪才明白她原來是聾啞人士，開始以紙筆與其溝通，才得知她來內壢找朋友，搭車返家時卻迷失方向，錢又不慎遺失，手機還沒電，無法聯繫友人。

經過一番紙上談話後，警方先將葉女帶回派出所，自掏腰包至超商購買熱食及飲料給葉女供她飽餐一頓，並支付返回南投中寮的車票費用，還協助她將手機充飽電，跟家人報平安。待天色漸亮，員警向葉女指名火車站的方向，葉女離開前還頻頻道謝，向人民保母致上最高敬意。

(中時 )