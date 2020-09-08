人稱「斗內將軍」的網紅于北辰原為桃園黃國園黨部主委，近日遭黃復興黨部痛批勤於直播、疏於經營，7日提送解職令給于，後由前南區後備指揮官、退役少將蔡忠誠接任。佈達典禮於8日舉行，于、蔡2人王不見王，黃復興黨部主委臧幼俠也未和于有任何互動。

黃復興黨部成員多為退役官兵與眷屬，因動員力強、忠誠度高，向來被視為國民黨鐵桿部隊，擁有左右黨內選舉的強大影響力。于北辰3年前由國民黨主席吳敦義派任黃國園黨部主委，是18位支黨部主委最年輕者，也是江啟臣接任主席後，少數獲留任的縣市黨支部主委的一員。

由於于北辰曾多次在自營節目「將軍晚點名」批評黃復興，黨部7日發表聲明，表示桃園黨部連年發展不力，于又侮辱黨中央與黨部，屢勸不聽後予以解職。于北辰知情後反嗆，諷刺黨部不敢直球對決，連解職都不願正面告知，讓他後知後覺，直言這是「最粗糙的分手」。

8日上午，于北辰與臧幼俠先後出席佈達典禮。于受訪時大嘆，臧幼俠知道他網路聲量高，擔心提前告知解職會被阻擋，才無預警將他解職，根本是私人吵架用行政力量解決，質疑「這對黃復興到底是壯大還是毀滅？」

典禮開始前，于先是到3樓會場致詞，感謝3年來先進們的幫忙，未來若有任何需要，將義不容辭給予協助，隨即走下2樓辦公室，未與臧幼俠與蔡忠誠2人碰面，還臉臭表示「我在這他們也不開心」後便先行離開。

不久，臧上樓主持佈達，親手頒發派任書給蔡。臧致詞時指出，黃國園黨部3年來在黨旗覆棺、拜訪老人生日方面多有成效，要新任主委延續優點，也稱讚蔡管理經驗豐富，必能勝任黨務要職，對整合藍色板塊有所助益，隨即閉門召開例行會議，會後也匆匆離開不願受訪。

(中時 )