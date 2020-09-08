為鼓勵民眾參與體育活動，桃園市配合「九九體育節」每年固定辦理國民體育日慶祝活動與體育有功人員表揚，桃園市政府體育局8日晚間於桃園區鉑宴會館舉辦「推行體育有功人員表揚典禮」，由副市長李憲明到場致詞並親自頒獎，李憲明致詞時表示感謝有功人員對桃園市體育發展的無私奉獻，更肯定其對於桃園體育運動發展功不可沒。

李憲明表示，桃園市以打造體育大市為目標邁進，市長鄭文燦也相當重視體育事務之發展，不斷致力於推展各項運動與興設多所運動場館，積極強化本市運動設施，對於體育人才培養更是投入了大量資源，表揚大會邀請受獎人及家屬共襄盛舉，分享獲獎的榮耀與喜悅，藉此表達桃園市對體育有功人員的重視，並感謝受獎人員、桃園市體育會及各區體育會等單位長期協助推動本市體育發展，自2016年起桃園市辦理「運動i臺灣計畫」，核定活動數及補助金額逐年增加，今年活動數為歷年之最，高達120項，執行績效方面近年均受評為最高等第的「特優」，深獲中央肯定與民眾廣泛的參與。

此外，市府體育局自2016年起籌辦補助區公所轄內運動社團計畫，由各區公所與區體育會共同協助該區未立案運動社團參與本計畫，活絡基層體育發展，促進地方運動社團成立，進而提升市民運動參與率，感謝各受獎人員對桃園市體壇的貢獻及付出，共同努力打造「全民運動城市」之遠景。

今年度桃園市政府核定推行體育有功人員總計30名，推行體育有功人員在學校、單項委員會、區體育會或是運動社團中，擔任主任、教練、裁判或是運動社團幹部皆戮力推動本市體育發展，在去年全國運動會上桃園隊表現亮眼，獲得45金46銀56銅的好成績，今年度本市參加全國中等學校運動會戰績豐碩，榮獲79金、66銀、75銅，名列全國第3名，有功人員長期耕耘與推動桃園市競技及全民運動風氣貢獻卓著。

體育有功人員及服務單位分別為干易哲教練（龜山國小）、江大成副總幹事（桃園市體育會桌球委員會）、吳承樹教練（新街國小）、呂佩珊教師（大溪國小）、巫健國隊長（新屋區體育志工隊）、李慶珍秘書長（桃園市桃園區體育會）、李璇教練（桃園市體育會自由車委員會）、林淑娟組長（經國國中）、林夢龍總經理（堃登實業有限公司）、林嬌娟教師（中山國小）、翁宏裕主任（永順國小）、高宗順總幹事（桃園市蘆竹區體育會壘球委員會）、高明寬理事（桃園市體育會武術委員會）、高淑霞主任（觀音高中國中部）、許夆池主任（國立臺北科技大學附屬桃園農工高級中等學校）、許秋英小姐（桃園市中壢區體育會）、陳永銘教練（中壢國中）、陳詠詩小姐（桃園市蘆竹區公所）、陳銘椒理事長（桃園市椒交者藝文律動協會）、陳雙富主任委（桃園市體育會摩托車委員會）、游文龍組長（桃園國中）、黃冠迪組長（南崁高中）、黃展彥副總幹事（桃園市體育會慢速壘球委員會）、黃祥漢常務監事（桃園市體育會太極棒運動氣功委員會）、詹正通常務委員（桃園市體育會角力委員會）、劉永千總幹事（桃園市平鎮區體育會）、蔡宜亨教練（幸福國中）、蔡萬春總幹事（桃園市體育會馬拉松委員會）、韓亞靜總幹事（桃園市體育會圍棋委員會）、藍文成教練（平鎮高中）等30名。

最後，李憲明也說，去年桃園市市睽違20多年再次主辦全國運動會，感謝各級學校、單項委員會、教練、裁判及志工們對於賽事的支持與付出，桃園市代表隊將參與10月份於花蓮縣舉辦的全民運動會，及11月底在臺東縣舉辦的全國身心障礙運動會，期望大家能持續支持桃園隊，再創賽事新佳績。

(中時 )