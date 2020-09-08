記者會上也端出10道具滇緬特色的美食供民眾享用。（黃婉婷攝）

桃園龍岡米干節今年正式邁向10周年，魅力金三角地方特色產業發展協會為替活動暖身，8日於孤軍紀念廣場舉辦「十族‧十美‧十週年」的記者會，請來10族雲南少數民族姑娘坐鎮，還端出10道經典滇緬泰美食，邀集民眾18日至龍岡來場視覺與味覺交織的文化慶典。

位於桃園的龍岡地區，是早期異域孤軍撤退到台灣的落腳處，居民大多為國共內戰後，從緬 甸、寮國、泰國交界的「金三角」撤退來台的孤軍與眷屬，該地除保留完整滇緬文化，米干產業更是遠近馳名，2011年在時任桃園市觀旅局長李紹偉的推動下，米干節正式誕生。

魅力金三角地方特色產業發展協會文化總監李福英說，10年是個重大里程碑，象徵市民願意認同滇緬泰文化值得保留，雖然一路走來篳路藍縷，卻絲毫不減眾人熱情，為得就是將米干的美食魅力，打造成桃園在地品牌，期望未來能走出縣市與前進國際。

今年的米干節分別於18、19、20和25、26、27日舉行，為期6天，活動首度擴大規模打造雙展場，主會場維持在龍岡大操場辦理，提供文化體驗與美食品嚐服務，副展場則設於孤軍紀念公園，設有10年回顧展，讓首度前來的旅客能完整認識龍岡特色。

活動還設有3大特色主題，分別為潑水祈福、長街饗宴與火把晚會。潑水祈福時間為18至20日，請來三寶寺高僧為民眾點水祈福，洗去2020年的種種不順；25、26日的長街饗宴席開168桌，讓遊客在熊熊篝火旁享用滇緬美食「簸箕飯」；27日的重頭戲火把晚會則邀請各國駐台大使，用點火儀式向世界祈福，並以絢爛煙火為活動畫下璀璨句點。

(中時 )